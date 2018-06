Et nyt forslag i Københavns Borgerrepræsentation om at ophæve badeforbuddet i Københavns Havn bekymrer de roere, der dagligt befærder sig i den trafikerede havn.

De københavnske vandhunde har i dag kun mulighed for at springe i vandet ved en lang række såkaldt badezoner i Københavns Havn. Du kan altså sagtens springe i vandet ved Islands Brygge, men det er ikke tilladt at svømme i bølgen blå ved eksempelvis Den Lille Havfrue.

De regler kan dog snart være fortid.

I hvert fald har Det Konservative Folkeparti i Københavns Borgerrepræsentation stillet et forslag om at ophæve badeforbuddet, således at hele Københavns Inderhavn bliver til én badezone med et bælte på minimum fem meter fra kysten.

Kasper Haagensen, der er formand i Danske Studenters Roklub, er bestemt ikke tilhænger af det forslag:

»Det virker som om, at politikerne ikke ved, hvad der foregår i Københavns Havn. Det er svært at se en svømmer ude i vandet. Hvis der er sol, og svømmeren ikke har badehætte på, så er det rigtig farligt,« siger Kasper Haagensen.

Formanden fortæller, at roklubben har været tæt på ulykker oppe nordpå ud for Hellerup og Bellevue Strand, og at man også har haft et par svømmere, der ramte siden af båden. Han tør dog slet ikke tænke på, hvad der ville ske, hvis man overså en svømmer i Københavns Havn og ramte vedkommende frontalt:

»Det er jo super farligt. I mange tilfælde vejer de her både flere hundrede kilo med mandskab, så der kan i værste tilfælde komme en fatal skade. Udfordringen er, at hvis du gerne vil give lov til at svømme i hele havnen, så bliver det generelt meget mere usikkert,« siger han.

Kasper Haagensen anbefaler derfor københavnerne at gøre sig selv synlige med farvede badehætter eller lignende, når de svømmer i Københavns Havn.

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra konservatives gruppeformand Jakob Næsager.