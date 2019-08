Til efteråret vil en lokal svømmeklub oprette et svømmehold, som kun bliver for indvandrerpiger.

Det er svømmeklubben 'Poseidon' i Skive, som snart åbner for det nye hold, skriver Skive Folkeblad torsdag.

»Vi har fået en forespørgsel fra Ungdomsskolen, om vi ville lave sådan et hold. De mente, det var bedst i vores regi, fordi vi har tiderne i Skive Badeland og har lettere ved at finde trænere,« siger Jane Krogh Pedersen fra svømmeklubbens bestyrelse til Skive Folkeblad.

Nærmere bestemt bliver holdet for indvandrerpiger fra konfirmationsalderen og op.

Holdet vil blive trænet af kvinder, hvorfor mænd ikke har adgang, når pigerne svømmer i bassinet.

Det er ikke første gang, at kønsopdelt svømmehold har været oppe og vende.

I juni måned blev Mikkel Elsinger nægtet adgang i at se din datters svømmeopvisning, fordi han var en mand. Det var nemlig kun kvinder, der havde adgang til svømmehallen.

Også tilbage i 2016 blev emnet debatteret, da Hovedstadens Svømmeklub oprettede et hold for indvandrerpiger, hvor man også slørede svømmehallens vinduspartier, som Berlingske beskrev dengang.

Debatten er ny for Jane Krogh Pedersen, men hun fortæller dog til Skive Folkeblad, at hun er for kønsopdelt svømmeundervisning af hensyn til indvandrerpigerne.

Men i hendes egen svømmeklubs tilfælde, handler det ikke om at skabe en samfundsdebat.

»(...) Her har vi et helt hold af piger, som gerne vil gå til svømning, og vi har nemt ved at tilbyde dem det, fordi vi har trænerne og faciliteterne,« siger hun.

I 2018 var der registreret 189.977 svømmemedlemmer i Dansk Idrætsforbund.