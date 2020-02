Hvordan vil du have det, hvis dit barn blev fotograferet i svømmehallens omklædningsrum, bad eller i bassinet?

Svaret virker lige til, og derfor burde det heller ikke være et problem med at holde svømmehallen fri for mobiltelefoner.

Sådan er virkeligheden dog ikke, fortæller DR i en større artikel.

Her har de været i kontakt med en række svømmehaller, der adresserer problemet med mobilglade forældre uden situationsfornemmelse.

»Forældrene står i omklædningsrummene og sågar i baderummene med deres mobiltelefoner, og når man konfronterer dem, får man mange gange det svar, at de bare står og sms’er. Men der er jo kameraer i telefonerne, og det er det, der er problematisk,« siger formand for svømmeklubben MK31 Tommy Jensen.

Dette sker, selvom der i mange svømmehaller, MK31 inklusiv, er skilte om, at mobiltelefoner er forbudt.

Problemet har fået Københavns Kommune til at indføre en række tiltag, der skal få forældrene til at tænke sig bedre om, hvad angår deres mobilvaner.

Det drejer sig blandt andet om at kommunen vil øge skiltningen i byens svømmehaller, ligesom venterummene skal gøres mere attraktive.

Forslaget om at forældrene skal aflevere deres mobiltelefoner ved indgangen har været oppe og vende i flere svømmehaller.

Men Steve Martinussen, sektionsleder i ejendomsdrift og service i Københavns Kommunes kultur- og fritidsforvaltning, fortæller til DR, at man hellere vil forsøge at påvirke forældrenes mobilvaner gennem ovenstående tiltag.

Det skyldes, at det andet er for omsiggribende.

Det påpeges også i artiklen, at det vil kræve en særlig forsikring i tilfælde af, at de opbevarede telefoner skulle blive stjålet.