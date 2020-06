200.000 foreningssvømmere ser frem til at boltre sig i klorvandet, når der igen åbnes for indendørs svømning.

Knap 200.000 medlemmer af landets svømmeklubber står klar til at genindtage svømmehallerne, når de mandag får mulighed for at åbne igen.

- Jeg er superglad og tilfreds med, at vi nu får en masse glade svømmere tilbage.

- De har været ude af deres element i næsten tre måneder. Det bliver godt at få dem i vandet igen, siger Morten Hinnerup, konstitueret direktør i Dansk Svømmeunion.

Det er en aftale blandt partierne på Christiansborg, der har banet vejen for genåbningen af blandt andet svømmehaller i den kommende uge.

Det var ellers meningen, at svømmehallerne først kunne genåbne til august.

- Vi var i den grad i kulkælderen, da vi under de seneste forhandlinger fik at vide, at vi måtte vente til august. Da så det sort ud.

- Jeg er virkelig glad og stolt over, at det så lykkedes os at få overbevist politikerne om, at vi skal åbne på en forsvarlig måde nu her, siger Morten Hinnerup.

Dansk Svømmeunion repræsenterer godt 300 foreninger med knap 200.000 medlemmer.

De er repræsenteret af Danmarks Idrætsforbund, der har forhandlet med regeringen om vilkår for genåbning af indendørs idræt.

Selv om Dansk Svømmeunion søndag eftermiddag ikke har modtaget de endelige retningslinjer, forventer direktøren ikke store overraskelser.

- Vi ved, at vi - modsat meget andet idræt - får lov til at åbne omklædningsrummene, men at der bliver nogle restriktioner omkring brug af skabe, og hvor mange der må være i rummene, siger Morten Hinnerup.

Men det er til at leve med, lyder det.

- Vi kan leve med rigtig meget, bare vi får lov til at komme i gang, siger han.

Genåbningen er ifølge Morten Hinnerup også godt nyt for 5000 børn, der har tilmeldt sig sommercamps i svømmeklubber landet over.

Det vil ifølge direktøren næppe være alle svømmehaller, der er klar til at slå dørene op allerede mandag.

- Rigtig mange anlæg har været lukket ned. Man har sænket vandtemperatur, brugt tid på at lave vedligehold, og personalet har løst andre opgaver.

- Så der går lige lidt tid, før alting er klart igen, siger Morten Hinnerup.

