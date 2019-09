Tidligere tirsdag var Nordsjællands Politi og brandvæsnet tilstede ved en svømmehal i Lyngby.

Det var de i forbindelse med en installationsbrand.

Branden betød i første omgang, at 20 til 25 personer måtte forlade svømmehallen.

Efterfølgende fik man slukket ilden, hvorefter man konstaterede, at to personer måtte tjekkes for røgpåvirkning.

Vi er pt. til stede ved Lyngby Svømmehal sammen med brandvæsnet i forbindelse med en installationsbrand. Cirka 20-25 personer har indtil videre forladt svømmehallen. Der er på nuværende tidspunkt ingen meldinger om tilskadekomne. Vi opdaterer her, når vi har mere #politidk — Nordsjællands Politi (@NSJPoliti) September 10, 2019

Pressevagten ved Nordsjællands Politi fortalte, at gæsterne ikke havde haft tid til at klæde om, før de måtte forlade svømmehallen.

»Gæsterne blev hastet ud, uden det var panisk. Når det brænder skal man hurtigt have folk ud, mens man må vente med praktiske ting som omklædning til bagefter,« udtalte han til B.T.

Nordsjællands Politi blev på stedet lidt tid efter, at branden var slukket, så man kunne hjælpe de 20-25 personer med at få deres ejendele.

Efterfølgende skulle der luftes ud i svømmehallen.

Branden er nu slukket. To personer skal tjekkes for røgpåvirkning, og der skal luftes ud. De 20-25 personer er ved at få deres ejendele.



Vi bliver på stedet et stykke tid endnu og foretager undersøgelser.



Intet yderligere herfra #politidk https://t.co/u3FcLym7vr — Nordsjællands Politi (@NSJPoliti) September 10, 2019

En medarbejder i svømmehallen fortalte, at branden skulle være opstået i herrenes sauna.

En af de daglige leder, Lasse Carlsson, havde ingen kommentarer til B.T.

Politiet har ingen yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt.

Nordsjællands Politi har primært informeret omkring episoden på deres Twitter.