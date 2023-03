Lyt til artiklen

Odense Kommune har netop set sig nødsaget til at hyre et privat team af socialpædagoger til at patruljere i en lokal svømmehal.

Det sker efter, en større gruppe unge mænd i længere tid skabt utryghed derinde.

Og for to uger siden eskalerede det så fuldstændig, fortæller Lars Christensen, der er teamleder af svømmehallerne ved Odense Idrætspark.

»Det gik blandt andet ud over tre livreddere, der blev truet i en sådan grad, at de har haft brug for psykologhjælp efterfølgende for at kunne komme tilbage på arbejde. Det er ikke lige det, man forventer som livredder,« siger Lars Christensen.

Svømmehallen, der er tale om, hedder Klosterbakken og har været plaget af de samme uromagere længe. Ofte har de ansatte været nødt til at tilkalde politiet, hvor der normalt bliver sendt to betjente ud for at få ro på sagerne – men den dag i vinterferien kom der hele otte betjente ud for at deeskalere situationen, fortæller Lars Christensen.

Fyens Stiftstidende skrev om netop den episode og kunne ud fra politiets døgnrapport fortælle, at en 23-årig og en 19-årig blev sigtet for at forstyrre den offentlige orden.

»Og så fik de begge tre måneders karantæne fra svømmehallen,« lyder det fra teamlederen, der vurderer, at grupperingen i alt tæller 10-15 unge mænd i alderen 18-28 år.

»Det er den samme gruppering, som man har bøvlet med ude i byen i forvejen,« siger Lars Christensen.

Han fortæller, at de har hyret et privat firma, der hedder Team Tryghed, til at patruljere i svømmehallen om eftermiddagen.

De fleste af teamets medarbejdere er uddannede socialpædagoger, og en enkelt er sikkerhedsvagt.

»De er vant til at arbejde med udsatte unge, så de kan måske tale til dem på en anden måde,« siger Lars Christensen.

De tre livreddere, der blev truet i vinterferien, er alle kommet tilbage på arbejde igen efter at have fået psykologhjælp, siger Lars Christensen og fortæller, at flere af de gæster, der overværede episoden, har udtrykt bekymring for dem.

»Der er flere gæster, der har ringet og spurgt, om vi var sikre på, livredderne havde fået hjælp. Og det har de.«