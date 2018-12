Fredericia Idrætscenter (FIC) lukker ned i et døgn frem til tirsdag eftermiddag.

Det sker efter klager fra flere gæster, der har benyttet sig af idrætscentrets svømmehal og badeland.

Der er nemlig otte børn, der har benyttet sig af svømmehallens aktiviteter, som har fået konstateret hudirritation med ømhed og rødme i håndflader og fodsåler.

Det fremgår af en pressemeddelse fra FIC, skriver Fyens Stiftstidende.

»FIC har, siden den første henvendelse for tre uger siden, været igennem samtlige sikkershedsprocedurer og været i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed. Siden har flere henvendt sig med samme symptomer, og derfor lukker FIC nu ned for aktiviteterne for at desinficere hele området,« oplyser idrætscentret.

Det fremgår desuden af pressemeddelsen, at man stadig kan benytte sig af hallerne og af omklædningsrummene.

Skoler og andre institutioner, som bruger svømmehallen og badelandet i perioden, hvor der er lukket, er blevet kontaktet.

FIC beklager generne.