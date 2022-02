Odder Svømmehal blev tidligere på ugen kritiseret voldsomt på de sociale medier, efter en ung mor stod frem og fortalte, at hun var blevet bedt om at stoppe med at amme sit lille barn i kvindernes omklædningsrum.

Onsdag aften holdt svømmehallens bestyrelse møde, hvor sagen var oppe at vende. Og nu har svømmehallen altså lavet en regulær kovending.

De er nemlig efter aftenens møde kommet frem til, at man nu GERNE må amme i omklædningsrummet, hvis det er nødvendigt.

»Vi beklager moderens oplevelse ikke har været god, og vi påtager os, at vi fremadrettet kan kommunikere bedre,« står der blandt andet i en skriftlig udtalelse fra svømmehallens bestyrelse, som B.T. har modtaget.

Den skriftlige udtalelse fra Spektrum Odders bestyrelse: På aftenens bestyrelsesmøde i Spektrum Odders bestyrelse har vi haft punktet om amning på dagsordenen. Vi beklager moderens oplevelse ikke har været god, og vi påtager os, at vi fremadrettet kan kommunikere bedre. Vi vil gerne slå fast, at amning og give sutteflaske selvfølgelig er tilladt i Spektrum Odder svømmehal. Vi opfordrer til at amning foregår uden for omklædningsrummet, da der her en hyppig gennemstrømning af gæster og løbende rengøring. Amning kan ske i siddemiljøerne inde i selve svømmehallen eller i fællesrummet ved indgangen, da det giver den mest rolige miljø med mindst mulig forstyrrelse, og vi har sørget for at der i fællesrummet er både mikroovn, elkedel og mulighed for at tage barnevogn med ind, så man her kan sidde så længe, man har lyst. På vegne af Spektrum Odders bestyrelse

Det var moderen Camilla Christensen, der fik sig et chok, da hun mandag i vinterferien ville amme sin fire måneder gamle datter i omklædningsrummet.

Babyen Emilie var nemlig sulten og træt efter en lang svømmetur. Men de to blev hurtigt afbrudt, da en medarbejder bad Camilla Christensen om at stoppe amningen og i stedet fortsætte den i 'fællesrummet'.

»Det er så sindssygt absurd, at de foretrækker, at man sidder i et rum, hvor man i princippet kan gøre flere mennesker fortørnede fremfor i et omklædningsrum, hvor der i forvejen er mange bare bryster,« sagde den frustrerede mor til B.T. tirsdag.

I et skriftligt svar til B.T. skrev centerleder i Odder Svømmehal, Spektrum Odder, Bo Kristensen, at det er korrekt, at de ikke ønsker, at man ammer i omklædningsrummene.

»Fordi der ikke er ro til det og af hensyn til andre brugere. Samt at vi kan komme igennem med en gulvvasker, som vi løbende gør. Derfor henviser vi til vores fællesrum, hvor der er plads til at amme i ro og fred,« sagde han.

Til andre medier udtalte Bo Kristensen desuden, at man ikke havde tænkt sig at ændre på reglerne, selvom de blev mødt af kritik.

Er det okay at amme sit barn i svømmehallens omklædningsrum?

Men det har bestyrelsen altså revurderet, så Camilla Christensen og andre mødre fremover kan amme, hvor de vil, om nødvendigt. Derfor vil hun også fremover komme i svømmehallen, selvom hun havde besluttet sig for at søge andre steder hen.

»Jeg er selvfølgelig virkelig tilfreds med, at svømmehallen har lyttet og nu ændret deres regler, så man gerne må amme i omklædningen,« siger Camilla Christensen til B.T. og fortsætter:

»Jeg er stolt over at være med til at sætte fokus på en problemstilling, nemlig amning, og om hvor dette må foregå.«

B.T. har forsøgt at få et interview med centerleder i Spektrum Odder, Bo Kristensen, men han skriver til os på sms, at han ikke har yderligere kommentarer.