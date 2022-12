Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Midt i det centrale Valby i København ligger en lille gruset parkeringsplads.

Med shoppingcentret Spinderiet på den ene side og den cafébelagte Valby Langgade på den anden side er det et af de få steder, hvor du lige kan holde ind.

Det kan være, at du skal sætte en ven af, stille gps'en eller have en tår vand, inden du begiver dig videre.

Men det er en yderst dyr tår vand, hvis du fristes af at holde ind på parkeringspladsen.

Det kan Lone Schrøder Weiland, Rosemarie Claassen og en række andre Valby-borgere i den grad skrive under på.

Den lille private parkeringsplads drives af Parkeringskompagniet, og her er man begyndt at benytte sig af en ny metode, når der skal afgives bøder.

Det er nemlig ikke 'den normale' parkeringsvagt, der går og deler bøder ud.

I stedet har Parkeringskompagniet sat videoovervågning op, og så sidder de ellers på efterkrav og sender parkeringsafgifter ud til de bilister, der har parkeret eller standset deres bil på pladsen.

For Lone Schrøder Weilands vedkommende dumpede der pludselig i slutningen af november en afgift på 830 kroner ind ad postkassen.

I første omgang lignede hun ét stort spørgsmålstegn, men så huskede hun pludselig en episode halvanden måned forinden.

Sammen med hendes datter forsøgte de at finde et sted at parkere i Valby, da de endelig fik øje på den grusede parkeringsplads ved siden af Røverkøb.

Lone Schrøder Weiland Vis mere Lone Schrøder Weiland

Her drejede de ind, hvorefter Lone hurtigt undersøgte parkeringsreglerne.

På et skilt kunne hun læse, at parkering og standsning var forbudt uden særlig tilladelse, så hun satte sin datter af, bakkede ud og forsøgte selv at lede efter en anden parkeringsplads.

I alt endte hun med at holde der i lidt under fem minutter, og det var altså nok til, at Parkeringskompagniet har registreret hendes nummerplade på videoovervågning og sendt en afgift afsted.

»Jeg skrev jo hurtigt til dem, men de er ikke til at hugge og stikke i. Standsning er forbudt, så det er det, de forholder sig til. Jeg synes, det er noget svineri, og at det faktisk er tarveligt. Jeg kan forstå, hvis jeg parkerede og gik ind for at handle, men helt ærligt: Jeg satte bare min datter af,« siger Lone Schrøder Weiland.

Hvad tænker du om Parkeringskompagniets fremgangsmåde?

Lone Schrøder skrev derefter et Facebook-opslag om sin afgift på den lokale Facebook-gruppe, og her strømmede det ind med andre Valby-borgere, der har oplevet lignende.

En af dem er Rosemarie Claassen, og for hende drejede det sig også om et par minutter.

Hun skulle aflevere en bog på Valby Bibliotek, der ligger ved siden af parkeringspladsen, så hun drejede derind, parkerede, steg ud af bilen, løb ind med bogen og kørte så igen.

Undervejs registrerede hun ikke engang parkeringsskiltet, men fik altså kontant afregning, da hun flere uger efter modtog en afgift.

»Jeg synes, det stinker, og at det er noget svineri. Der var to biler på hele parkeringspladsen, så det er jo helt vanvittigt, at jeg skal have en bøde på mere end 800 kroner for at holde et sted i under fem minutter. Det er jo en grisk pengemaskine,« siger Rosemarie Claassen.

Rosemarie Claassen Vis mere Rosemarie Claassen

Men det er en pengemaskine, der nødvendigvis ikke er ulovlig.

Til TV 2 Øst oplyser sekretariatschef i Parkeringsklagenævnet Dennis Laue nemlig, at man har drøftet metoden i nævnet, og at der indtil videre er et flertal for, at det er en lovlig måde at give afgifter.

Og det er netop i Parkeringsklagenævnet, at eventuelle sager fra utilfredse bilister vil havne.

Det er dog ikke en vurdering, som man er enig i hos bilisternes repræsentant, FDM.

»En videoløsning, hvor man eftersender afgifterne, er efter vores soleklare vurdering ulovlig. En afgift skal sættes på forruden eller overdrages personligt til føreren. Det fremgår af den gældende bekendtgørelse,« siger chefkonsulent hos FDM Dennis Lange.

B.T. har forsøgt at få et interview med Parkeringskompagniet, men det har været uden held.

Til TV 2 Øst forholder partner i Parkeringskompagniet Kasper Daae sig dog kritisk til FDM.

»Vi har den klare holdning, at FDM på det her område er kørt fast. Vi synes, FDM tager fejl, fordi bekendtgørelsen helt klart og tydeligt siger: Hvis det er muligt. Hvis ikke det er muligt at udstede en afgift, kan man eftersende en eventuel kontrolafgift. Det er jo ikke muligt for et kamera at kravle ned ad væggen og løbe efter bilen,« siger Kasper Daae.