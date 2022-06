Lyt til artiklen

Et værre griseri er blevet afsløret på en af Danmarks største slagterier.

Tican arbejder med at slagte, opskære og udbene svin, og koncernen har årligt en produktion på omkring 3,8 millioner svin.

Tican er dermed den næststørste slagterikoncern i Danmark – kun overgået af Danish Crown.

»Eksporten til nogle af verdens mest kvalitetsbevidste markeder garanterer, at vi konstant har fokus på kvalitet og fødevaresikkerhed,« skriver Tican blandt andet på sin hjemmeside.

Det var dog ikke tilfældet, da Fødevarestyrelsen i sidste måned gennemførte en større kontrol på koncernens slagteri i Thisted.

Her blev der under en kødkontrol fundet »synlig forurening med mave-tarm-indhold« på slagtekroppe af svin.

Det udløste en større bøde til Tican.

»Synlig kontaminering skal omgående fjernes ved afskæring eller andre metoder med ligestillet virkning,« skriver Fødevarestyrelsen i sin kontrolrapport.

Godt nok gav 44 yderligere kontrollerede forhold ikke anledning til anmærkninger. Men til gengæld blev der konstateret endnu flere problemer på koncernens andet slagteri i Brørup i Sydjylland.

Her blev der givet fem indskærpelser og et påbud på baggrund af Fødevarestyrelsens kontrol i maj.

Årsagen var problemer med rengøring, vedligeholdelse, godkendelser og håndtering af fødevarer.

Eksemplerne nævnt i kontrolrapporten omfatter blandet andet mangelfuld vask af en midtflækkersav, olieforurening af et transportbånd, mangelfuld overvågning af rengøringen i et tarmhus og på en slagtegang.

Dertil var der kritik af skadedyrssikringen af en port i udligningskølerum og overholdelse af temperaturkrav i kølekæden under strømsvigt.

Niels Jørgen Villesen, administrerende direktør i Tican, siger i en skriftlig kommentar til B.T.:

»Vi går meget op i fødevaresikkerheden på vores slagterier. De to rapporter har ikke nogen sammenhæng med hinanden. Vi har med dyr at gøre, og selvom vi er meget grundige i kontrollen af blandt andet gødningsforurening, kan der ske fejl, og det er vi meget opmærksomme på at undgå,« lyder det fra Niels Jørgen Villesen.

Tican er ejet af den tyske familieejede milliardkoncern Tönnies, der i 2016 købte Tican.

Tönnies gennemlevede sidste år en regulær økonomisk nedslagtning. Koncernen måtte se sin omsætning falde til 6,2 milliarder euro, svarende til 46,2 milliarder kroner. Et omsætningsfald på 11 procent, skriver erhvervsmediet Agriwatch.

Endnu har danske Tican ikke offentliggjort sit regnskab for 2021. Men ifølge Ritzau omsatte koncernen i 2020 for 8,9 milliarder kroner og tabte 9,1 million kroner før skat.

Årsagen til underskuddet var coronanedlukninger på tværs af Europa såvel som et kinesisk forbud mod at importere svinekød.

Forbuddet hang sammen med en bekymring for coronasmitte.