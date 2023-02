Lyt til artiklen

Biologerne i Nyborg Kommunes naturteam burde måske havde spillet Lotto den 8. februar.

Her satte de nemlig et vildtkamera op i den østfynske natur i forsøget på at fotografere en odder, og allerede næste dag var der gevinst.

Kameraet havde i løbet af natten skudt billeder af det ellers meget sky rovdyr.

Biolog Adam Fleckner Habary fortæller til Fyens Stiftstidende, at biologerne var helt oppe at køre over billedet.

Den europæiske odder kan blive op til 90 centimeter lang. Her til kommer på en 40 centimeter lang hale. Billedet er fra Aqua Akvarium & Dyrepark i Silkeborg. Foto: ERIK JEPSEN/scanpix/arkiv Vis mere Den europæiske odder kan blive op til 90 centimeter lang. Her til kommer på en 40 centimeter lang hale. Billedet er fra Aqua Akvarium & Dyrepark i Silkeborg. Foto: ERIK JEPSEN/scanpix/arkiv

»Det er det eneste billede, som vi har kendskab til her i området, af odderne. Jeg skal ikke afvise, om nogle private har haft held med at fotografere dem, men det er ikke noget, vi har kendskab til,« siger han til B.T.

Indtil da havde man kun spor og dna-registreringer af odderne.

Men hvad kan biologerne egentlig bruge billedet til?

»Dels til at finde ud af, hvilke fysiske forhold, som de tiltrækkes af. Så vi kan hjælpe med at etablere mere af den slags forhold,« fortæller Adam Fleckner Habary.

»Dels er det vigtigt, at vi ved, hvor de lever. Når man laver projektet i vandløb eller arbejder med at vedligeholde vandløb, kan man risikere at grave deres huler i stykker eller ødelægge deres levesteder. Så på den måde er en kortlægning af deres udbredelse rigtig brugbar viden for at sikre dens overlevelse og udbredelse i og omkring vandløbene.«

På den danske rødliste, der er en fortegnelse over cirka 13.300 danske arter, vurderes det, at odderbestanden herhjemme er på under 1.000 ynglende individer.

I 1980erne var odderbestanden så reduceret, at den kun fandtes i det nordlige Jylland, skriver Naturstyrelsen. Men siden er det gået fremad for bestanden.



I Jylland vurderes bestanden til at have nået områdernes bæreevne, mens antallet af oddere på Fyn vurderes til at være stigende. På Sjælland er der kun en lille bestand i Vestsjælland.

Odderen er på rødlisten rubriceret som en sårbar art. Den er sky og har brug for fred og ro, og derfor har biologerne valgt at hemmeligholde, hvor på Østfyn den er blevet fundet.

Biologerne har nu opsat tre kameraer i forsøget på at få kortlagt, hvor odderens levesteder er i Nyborg Kommune.