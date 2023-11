Vilde og dyre planer for S-toge i hovedstaden er blevet genoptaget.

Det skriver TV 2 Kosmopol.

En ny underjordisk S-togtunnel fra Københavns Hovedbanegård, der skal have et stoppested under Rigshospitalet og videre nordpå.

Det er blandt planerne i et enormt infrastrukturprojekt i Københavns undergrund, som et bredt politisk flertal nu har besluttet sig for at gå videre med.

Projektet, der vil komme til at koste adskillige milliarder kroner såfremt det bliver en realitet, skal løse et af de store problemer på s-togsstrækningen i hovedstaden.

Nemlig, at der ofte kan opstå en såkaldt flaskehals på strækningen mellem Østerport og Københavns Hovedbanegård, hvilket skaber mange forsinkelser.

Indtil videre skal de vilde projekter dog først undersøges og analyseres grundigt, før vi med tiden – måske – kan se frem til at stå af på en station under Rigshospitalet.