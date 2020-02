'Vind en rejse til Maldiverne! Du skal bare trykke på linket her og skrive dit telefonnummer'.

Vi kender allesammen følelsen af at se en form for konkurrence, der virker en kende for god eller suspekt.

Og der er en særlig grund til, at netop vi danskere især kender den følelse.

En ny EU-rapport viser nemlig, at vi i Danmark er det land i hele unionen, hvor flest internetbrugere bliver forsøgt svindlet gennem deres email.

Det skriver Finans.

Rapporten viser, at det er hele 45 procent af alle voksne i landet, der i løbet af det seneste år er blevet udsat for phishing, hvor it-kriminelle forsøger at lokke personlige oplysninger ud af dig.

Men det er desværre ikke den eneste kedelige rekord, som Danmark har i den rapport.

Sammen med Sverige er vi nemlig også det EU-land, hvor den største del af befolkningen så rent faktisk er hoppet i og blevet snydt.

Således har tre procent af befolkningen det seneste år oplevet at være hoppet i fælden og blevet franarret kreditkortoplysninger eller personlige oplysninger.

Finans har talt Søren Lindhardt Olsen, der bl.a. arbejder med cybersikkerhed hos SAS Institute, og han fortæller, at rekorderne skyldes både, at vi har en høj levestandard, men også at vores tillid måske er en kende for høj.

»Dertil har vi generelt en stor tillid til andre, og det er farligt på internettet, da mange gerne vil udnytte den tillid,« siger Søren Lindhardt Olsen.

Rapporten indeholder tal fra alle EU-lande.