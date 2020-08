Vær opmærksom! Endnu engang gør svindlere sig umage for at tiltuske sig dine private oplysninger. Denne gang udgiver de sig for at være en bank.

Via et link til en hjemmeside kommer man ind på noget, der ligner et domæne, som tilhører Vestjysk Bank.

Her bliver man bedt om at afgive sine NemID-loginoplysninger og personoplysninger. Der bliver også bedt om et billede af deres NemID-nøglekort. Det skriver Center for Cybersikkerhed på platformen 'Mit digitale selvforsvar'.

Linket til den falske hjemmeside ser sådan her ud: vestjyskbnk-dk-80.000webhostapp[.]com - og det skal du altså IKKE klikke ind på.

Sådan ser hjemmesiden ud Foto: Mit digitale selvforsvar Vis mere Sådan ser hjemmesiden ud Foto: Mit digitale selvforsvar

En god huskeregel, hvis man er nervøs for at blive snydt, er, at offentlige myndigheder aldrig vil bede dig følge et link til at logge ind med NemID.

Kommer du alligevel til at gør det, så anbefales det, at du straks spærrer nøglekortet, kontakter din bank og anmelder svindlen til politiet.

Et andet godt tip, som Center for Cybersikkerhed skriver om i deres advarsel, er, at man kan hente en app'en 'NemID nøgleappen' til sin smartphone.

Der kan man nemlig bruge sin telefon, når man skal logge på NemID, og det er mere sikkert.