Svindlere er kendte for at være yderst kreative, når det kommer til metode til at franare folk deres penge.

Med coronavirussens indtog i Danmark, har svindlerne fået en ny idé, hvor de på tarvelig vis udnytter danskernes frygt for at blive smittet med den nye virus.

Lige nu advarer Forbrugerrådet Tænk via deres app 'Mit digitale selvforsvar' mod at reagere på tilbud på virus-forebyggende udstyr.

'Hvis noget er for godt til at være sandt - så er det sandsynligvis også det.'

Det skriver Forbrugerrådet Tænk.

De opfordrer til, at man udviser ekstra forsigtighed, hvis man modtager et uopfordret opkald eller mail med tilbud om for eksempel handsker eller mundbind.

Skulle man modtage et tilbud fra et netbutik, man ikke umiddelbart kender til i forvejen, så er det en god idé google virksomheden grundigt på nettet, inden man rykker på tilbuddet, lyder det fra Forbrugerrådet Tænk.

Her kan man eksempelvis se på, om virksomheden har fået gode anmeldelser, eller man kan forhøre sig ad i sit netværk, om folk kender virksomheden.

Gennem den seneste tid har man set svindlere udnytte coronavirussen på mange forskellige måder.

I Oslo advarede man mandag mod personer, som udgav sig for at være sundhedspersonale fra kommunen, der skulle pode de norske indbyggere.

Personerne skulle angiveligt have banket på private borgeres døre og forsøgt at pode dem for coronavirussen.

I Danmark har man også set et forsøg på at franare en ældre kvinde sine værdigenstande ved at lokke hende ud af hendes hjem med forklaringen om, at hendes hjem skulle evakueres på grund af coronavirussen.