Ældre borgere, der netop har mistet deres ægtefælle, er lige nu i særlig risiko for at blive ringet op af svindlere, der forsøger at lokke penge ud af dem.

Det oplyser det danske politi gennem en advarsel i appen 'Mit Digitale Selvforsvar', der drives i et samarbejde mellem Forbrugerrådet Tænk og TrygFonden.

Helt konkret bliver ældre borgere, der netop har mistet deres kære, ringet op af personer, der udgiver sig for at være fra bedemanden eller skifteretten.

Herefter bliver den ældre borger eksempelvis oplyst om, at regningen til bedemanden endnu ikke er betalt, hvorefter man bliver guidet til at overføre penge via netbank.

Derfor opfordrer den danske politi lige nu folk til at tage kontakt til pårørende, som lige har mistet deres ægtefælle, og gøre dem opmærksom på disse fuphenvendelser.

Politiet har forbindelse med disse svindlere oplistet en række anbefalinger:

Bedemanden og skifteretten vil aldrig bede dig om at lave en overførsel her og nu, mens I taler sammen.

Hvis du er det mindste i tvivl om henvendelsens troværdighed, så ring selv op til bedemandens eller skifterettens hovednummer, og spørg ind til henvendelsen.

Svindleren vil gøre det svært at afslutte samtalen. Afbryd opkaldet ved at lægge på uden varsel.

Videregiv aldrig personlige oplysninger over telefonen, i e-mails, på sms eller sociale medier.

Der er i øjeblikket også flere personer, der har modtaget såkaldte snyde-sms'er, hvor svindlere forsøger at komme i besiddelse af dine kontooplysninger.

Sms'erne har forbindelse til den Den Blå Avis og Tivoli. Det kan du læse mere om herunder.