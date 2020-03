Det sker næsten dagligt for de fleste danskere, at der tikker en fup-mail ind i indbakken. Og de kan nogle gange være svære at spotte.

Det er især tilfældet for nogle af de mails, der florerer lige nu.

Det drejer sig om svindelmails, der udgiver sig for at være sendt ud af supermarkedskæden Lidl.

»Det er lidt forskelligt, hvordan en fup-mail ser ud, men i det her tilfælde bruger svindlerne mail-ejerens eget navn,« siger Ulla Malling, der er projektchef på Forbrugerrådet Tænk og Trygfondens app 'Mit digitale selvforsvar'.

I den nye type mail udsendt i Lidls navn, kan man læse, at man har vundet en iPhone.

»Det er typisk sådan, at de sender en hel bunke mails ud. Det betyder, at chancen for at nogen hopper på den er større - måske er der endda nogen af dem, der modtager den, der faktisk har deltaget i sådan en type konkurrence,« siger Ulla Malling.

Hun fortæller, at det ikke altid er kortoplysninger, som svindlerne er ude efter. Det kan også være anden personlig data.

Dog er det målet i de fleste tilfælde.

Man skal hellere spærre sit kort en gang for meget end en for lidt Ulla Malling

»Hvis man lokker kortoplysningerne ud af folk, så har man adgang til deres konto og kan hæve penge,« siger Ulla Malling og fortsætter:

»Men der kan godt gå et stykke tid, før de begynder at hæve pengene.«

Derfor anbefaler hun, at man spærrer sit kort så, snart man har mistanke om, at man er blevet fuppet.

»Man skal hellere spærre sit kort en gang for meget end en for lidt,« siger hun.