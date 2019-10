Svindlere vil gøre hvad som helst for at narre penge fra folk.

Og nu kan du altså heller ikke vide dig sikker, hvis nummeret, der har ringet dig op, tilhører din bank. Derfor skal du altid være varsom.

Således lyder rådet fra Henrik Larsen, der er chef for DKCert, som overvåger og advarer om tendenser hos it-kriminelle, som Fyens har talt med.

Anledningen er, at flere bankkunder den seneste tid har oplevet, at de er blevet ringet op 'af deres bank', som påstår, at deres netbank er blevet hacket.

Men det er altså fup og fidus.

Folk med ondsigtede hensigter behøver nemlig ikke have en doktorgrad for at hacke et telefonnummer, fortæller Henrik Larsen.

Derfor er der kun én ting at gøre, hvis nogen ringer og beder om ens personlige oplysninger:

»Helt generelt skal man lade være med at udlevere sine oplysninger. En bank, Nets eller anden myndighed vil aldrig spørge om dine koder og dit NemID. Det er en, der ikke vil dig det godt, der beder om den slags.«

Det er da heller ikke kun ved opkald, du skal være særligt opmærksom.

Forleden kunne B.T. fortælle om Christina Larsen, der var blevet snydt af en svindler.

Hun havde solgt en iPhone til en ung mand, og i den forbindelse havde hun fået en SMS fra sin bank om, at pengene for telefonen var blevet overført.

Troede hun. SMS'en var nemlig forfalsket. Du kan læse hele Christina Larsens beretning her.