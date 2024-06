Firma advarer mod Facebook-svindlere, der lokker med at slette folk fra RKI-registret mod en mindre betaling.

Dårlige betalere, der er registreret i RKI-registret, bliver svindlet på Facebook.

Det skriver analysevirksomheden Experian, der står for at drive registret, i en pressemeddelelse.

- Vi oplever desværre en del henvendelser om RKI, hvor registrerede på Facebook bliver lovet at få slettet deres registrering, siger Bo Rasmussen, der er direktør hos Experian, til Ritzau.

RKI-registret er en løsning, som en lang række danske virksomheder og inkassoselskaber bruger til at registrere personer og virksomheder, der ikke betaler deres regninger.

Ender du i RKI-registret, har det blandt andet indflydelse på dine muligheder for at optage lån.

Svindlerne lokker ifølge Experian med, at de kender en ansat hos RKI, der kan stå for sletningen i registret, hvis låntagerne blot betaler et mindre beløb til gengæld.

Men Bo Rasmussen understreger, at det ikke er rigtigt, og "at det under ingen omstændigheder vil være muligt".

Experian har ikke et overblik over, hvor mange der er blevet snydt med svindelnummeret over Facebook. Men Bo Rasmussen fortæller, at de får en del henvendelser i deres kundeservice.

- Vi oplever faktisk rigtig mange, der henvender sig, fordi de har fået de her tilbud, siger han.

Experian samarbejder med politiet for at få lukket svindlen, der primært foregår i lukkede Facebook-grupper.

Bo Rasmussen råder danskere, der er registreret i RKI, til at være opmærksomme og bruge sin sunde fornuft.

- Den eneste måde man kan blive slettet på, det er ved at betale sin gæld af, siger direktøren.

Han tilføjer, at RKI blot er et register, der registrerer skyldnerforholdet. Experian kan ikke gøre noget i forhold til gæld eller andet.

- Det er noget, som jeg tror, at vi skal være opmærksomme på i fremtiden, så det ikke udvikler sig. Det er ureguleret og ikke en sjov tanke, at der sidder mennesker og tjener penge på andres ulykke, siger Bo Rasmussen.

