Flere end 70 personer påstår, at de har fået ødelagt deres ferie af samme kvinde, som angiveligt udlejer campingvogne i flæng uden at levere varen.

Mange familier har ifølge JydskeVestkysten politianmeldt kvinden for bedrageri, fordi hun beholder depositum på 2.500 kroner, selvom familierne aldrig ser noget til campingvognene.

Avisen har set dokumentation i form af korrespondance fra flere af dem, der påstår at være blevet snydt af den pågældende kvinde, som angiveligt i flere tilfælde indrømmer, at hun skylder de ramte familier penge.

Indtil videre har kvinden dog ikke betalt depositummet tilbage, men har i stedet tilbudt en såkaldt forligsordning, hvor hun tilbyder at betale beløbet tilbage i små bidder.

Kvinden har udlejet de - tilsyneladende ikke-eksisterende - campingvogne gennem blandt andet Facebook-siden 'Udlejning af campingvogne mv.'.

En af dem, som påstår at være blevet snydt af kvinden, har oprettet en gruppe med navnet 'Snydt af GM', hvor der i skrivende stund er 79 medlemmer.

En af dem er 40-årige Karina Rasmussen fra Roskilde.

Hun og hendes to teenagedøtre havde planer om at deltage som frivillige på Langelandsfestivalen, der finder sted fra 20. til 27. juli, men fordi den omtalte kvinde ikke kan levere campingvognen, kommer den lille familie ikke afsted.

Karina Rasmussen og hendes to døtre, Lykke (venstre) og Cecilie (højre), kommer ikke på Langelandsfestival alligevel. Foto: Privat

»Vi har ikke råd til at skulle leje noget nyt, nu hvor hun ikke vil betale vores depositum tilbage,« siger Karina Rasmussen, der er på kontanthjælp, til B.T.

»Jeg synes, hun er en kælling - undskyld, mit sprog - men hun har simpelthen ødelagt så meget. Mine piger er meget kede af det,« fortsætter hun.

Karina Rasmussen har endnu ikke anmeldt kvinden til politiet, da hun først blev klar over problemet forleden. Hun har dog anmeldt det til SKAT og har planer om at politianmelde det senere i dag.

I den førnævnte gruppe fremgår det, at folk over hele landet er blevet snydt. Ifølge JydskeVestkysten skriver flere, at kvinden har ødelagt deres familieferie.

Flere læsere har kontaktet B.T. i forbindelse med sagen. F.eks. fortæller en læser ved navn Bettina Lund, at kvinden ved konfrontation erkendte at skylde hende penge, men at hun af 'personlige årsager' ikke har mulighed for at betale det fulde beløb tilbage på én gang.

Kvinden tilbød i stedet en afbetalingsordning, hvor hun vil betale 200 kroner tilbage om måneden, hvilket Bettina Lund har afvist, da hun vil have alle sine penge tilbage med det samme.

JydskeVestkysten har været i kontakt med Sydøstjyllands Politi, som ikke ønsker at kommentere sagen, da der er tale om anklager mod en konkret person.

Den pågældende kvinde, som B.T. har valgt ikke at nævne med navns nævnelse, har ikke besvaret JydskeVestkystens opkald, men hun skriver i en mail til avisen, at hun ikke ønsker at udtale sig om sagen.