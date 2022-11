Lyt til artiklen

I ord var det en angrende Steen Svartzengen, der i Retten i Lyngby mandag erkendte svindel for i alt otte millioner kroner.

»Jeg har skyld, skam og ærgrelse. Jeg er oprigtigt ked af alle de her penge, der er forsvundet. I særdeleshed investorernes penge. Jeg har også selv mistet både penge og venskaber,« lød det fra Steen Svartzengren under dagens retsmøde.

Her fortalte Steen Svartzengren, der er kendt som tørlagt alkoholiker i DR-dokumentaren 'Sidste omgang i whiskybæltet', om sit massive alkoholforbrug de seneste år. Mere om det senere.

Svartzengren er tiltalt for blandt andet at have stukket to millioner kroner af nogle småspareres penge ned i egen lomme. Penge, som han havde lovet at investere.

Forretningsmand og DR-kendis Steen Svartzengren er tiltalt for svindel. Foto: Foto: Impact TV Vis mere Forretningsmand og DR-kendis Steen Svartzengren er tiltalt for svindel. Foto: Foto: Impact TV

Steen Svartzengren har ifølge tiltalen også snydt nogle rigmænd, der lånte Svartzengren penge i den tro, at investeringerne i hans firma gik forrygende. Men det var løgn. Pengene fossede ud, og rigmændene tabte deres penge.

Mandag blev seks retsdage med vidner og domsmænd droppet, fordi Steen Svartzengren valgte at tilstå svindel for otte millioner kroner, hvorfor sagen i stedet kørte som en tilståelsessag.

Steen Svartzengren er som nævnt kendt fra DR-dokumentaren 'Sidste omgang i whiskybæltet' fra oktober 2018, hvor han præsenteres som succesfuld forretningsmand med en stor sort Mercedes og villa i Vedbæk med panoramaudsigt over Øresund.

Vagthund advarede mod Svartzengren Allerede i januar 2019 kunne B.T. afdække, hvordan Steen Svartzengren stod bag en række tvivlsomme forretninger med andres penge. B.T. talte med en række personer, der skød penge i investeringsselskabet Petanuim Holding ejet af Steen Svartzengren. Da de i december 2018 skulle have deres indskud og lovede afkast udbetalt, måtte Steen Svartzengren i en angrende mail meddele investorerne, at pengene var tabt på grund af 'fejlslagne investeringer', og han henviste også til 'tiltagende sygdom' som forklaring.

Siden viste det sig, at det ikke var første gang, at Steen Svartzengren havde tabt investorers penge. Da Steen Svartzengren i 2014 og 2015 boede i Lugano i Schweiz, formøblede han også en række småspareres penge i firmaet Hartvig Invest.

Steen Svartzengren lod investorerne forstå, at deres investeringer gik forrygende. Men i virkeligheden blev pengene tabt. Da det blev opdaget, tog Steen Svartzengren og hans kone, Linda Svartzengren, meget pludseligt til Santa Barbara i Californien. Sagen fik efterfølgende Finanstilsynet til at advare mod investeringer i Hartvig Invest.

Steen Svartzengren har også lånt sig til flere millioner kroner ved at bilde investorer ind, at han havde masser af penge og kunne betalte tilbage.

I programmet optræder Steen Svartzengren som de riges alkoholterapeut, der kender livet i whiskybæltet, og som er kommet ud på den anden side efter et massivt alkoholmisbrug.

Med i programmet var også modeskaberen Erik Brandt, modellen Oliver Bjerrehuus, Shu-bi-dua-trommeslageren Bosse Hall og komikeren Thomas Wivel.

Under dagens retsmøde kom det frem, at Steen Svartzengren ikke var sin trang til alkohol kvit som påstået i dokumentaren.

»Fra slutningen af 2017 var jeg under et så voldsomt pres, at jeg begyndte at flirte med alkohol. Jeg var i en voldsom deroute, som ikke var synlig,« lød det fra en i øvrigt veltalende Steen Svartzengren i retten.

Steen Svartzengrens panoramaudsigt fra den villa, hvor DR-dokumentaren 'Sidste omgang i Whiskybæltet' er optaget. Foto: Screenshot/Impact TV Vis mere Steen Svartzengrens panoramaudsigt fra den villa, hvor DR-dokumentaren 'Sidste omgang i Whiskybæltet' er optaget. Foto: Screenshot/Impact TV

»Da det går skævt med investeringerne, tager misbruget til, og jeg gør nogle ting og laver nogle strategier, som man efterfølgende skal holde sig langt fra,« sagde Steen Svartzengren.

En af Svartzengrens strategier var blandt andet at føre investorerne bag lyset ved at vise dem nogle grafer og tal, som snød dem til at tro, at Svartzengren fik deres penge til at yngle. I bedste pyramidespil-stil blev nye indskud fra investorer også brugt til at betale gæld af til gamle investorer, der havde mistet deres penge.

I retten forklarede Steen Svartzengren, at han blot ønskede at lave et hæderligt investeringsselskab. Men alkoholen fik efter eget udsagn hans dømmekraft til at svigte.

»Det var en ubehagelig cocktail af en alkoholsygdom i udbrud og mig, der ikke kunne holde styr på det. Jeg led af en vrangforestilling, hvor jeg købte mig tid, men reelt var mine værdier skredet fuldstændig,« sagde Steen Svartzengren, der erkendte i alt seks forhold af bedrageri og dokumentfalsk.

Under dagens retsmøde krævede anklager Robert A. Hansen i udgangspunktet to et halvt års fængsel, mens forsvarer Jakob Lund Poulsen mente, at dommen skulle ligge på højst to års fængsel. En del af dommen skulle være en betinget behandlingsdom, mente forsvareren.

Begge var enige om, at Steen Svartzengren skal fratages retten til at drive virksomhed.

Der falder dom i sagen mandag 5. december 2022.