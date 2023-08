Præsident og administrerende direktør i Nikola, Michael Lohscheller, forlader nu el-lastbilvirksomheden.

Fratrædelsen sker med omgående virkning, lyder det i en pressemeddelelse fra virksomheden.

Det er kun 18 måneder siden, at virksomheden måtte vinke farvel til sin forrige, nu svindeldømte direktør, Trevor Milton. Den nylige fratrædelse fik fredag virksomhedens aktier til at dykke med 26 procent, skriver CNN.

Forklaringen på fratrædelsen lyder, at Lohscheller rejser tilbage til Europa for at fokusere på en nødsituation i familien.

Virksomheden haft en hård begyndelse, siden den i 2015 blev grundlagt af Trevor Milton.

Svindeldømte Milton skal have vildledt investorerne omkring, hvor langt virksomheden var nået med at udvikle hydrogen- og batteridrevne lastbiler. Milton har fortsat otte procent ejerskab over Nikola.

Siden Milton forlod Nikola, er selskabet begyndt at bygge og levere lastbiler.

Stephen Girsky, der har været bestyrelsesformand i virksomheden, overtager rollen som CEO. Han er den fjerde CEO på fire år.