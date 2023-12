Rekordmange har søgt om julehjælp i år, derfor må organisationerne afvise op til halvdelen.

Mange økonomisk trængende søger derfor andre steder hen for at få råd til julen. På Facebook er der flere grupper, hvor man kan spørge helt almindelige mennesker om hjælp. Det kan både være en håndsrækning til mad, gaver og penge.

Men i nogle grupper på Facebook oplever administratorer, at andres gode sind og tillid bliver udnyttet. Der er nemlig gået svindel i julehjælpen.

»Der er rigtig meget svindel i de her grupper. Der er nogle, som har gjort det til en levevej,« forklarer administrator for gruppen 'Hjælpende hånd til udsatte familier,' Peter Kenne, og tilføjer:

»Det er sørgeligt, at det går ud over dem, der reelt mangler.«

Peter Kenne, der har været administrator for gruppen gennem flere år, forklarer, at der i år har været en højere interesse for at blive medlem. På nuværende tidspunkt er der cirka 6.000 medlemmer i gruppen.

Men der kan sagtens være 50 personer dagligt, der ønsker medlemskab.

Og det kommer i kølvandet på de mange afslag om julehjælp fra organisationerne.

I mange af disse grupper er det muligt at lave anonyme opslag. Og det er særligt de anonyme opslag, der vækker bekymring hos administratoren.

»Man ser en million opslag om, at folk har det hårdt,« forklarer Peter Kenne, og tilføjer:

»Det er den ene værre historie efter den anden. De søger anonymt, og hvis man er medlem i flere grupper, kan man aflæse, at det er den samme person, der står bag flere forskellige opslag.«

Det er særligt med MobilePay, at der bliver snydt, forklarer Peter Kenne.

Her skriver folk et længere opslag, hvor de forklarer deres ilde økonomiske situation og problemer med familie- eller boligforhold, hvorefter de efterspørger pengeoverførsler på tjenesten.

Og det har mange mennesker været søde at gøre.

Men det er ikke alle, der spørger efter hjælp, der har rent mel i posen. Flere bliver opdaget i at forsøge at tilsnyde sig til pengeoverførsler under falske præmisser.

Pia Bauenfelt, der også er administrator på en julehjælpsgruppe forklarer over for B.T., at folk går til nye længder for at modtage hjælp.

'Folk opdigter sygdomme, som deres børn lider af, for hvem vil ikke hjælp moderen til en femårig pige med leukæmi, når moderen så enten ikke har en femårig pige eller har en, men pigen heldigvis ikke har leukæmi, så er det, at det bliver direkte usmageligt,' skriver Pia Bauenfelt til B.T.

Hun uddyber, at der angiveligt har været mennesker, som har fået betalt den samme konfirmation i tre forskellige grupper og modtaget op til 60.000 kroner. En tredje har, ifølge administratoren, modtaget en vaskemaskine og ting til fire børn, som hun ikke havde.

Derfor er der nu opstået mistro i hjælpegruppen. Der er kommet flere skeptiske spørgsmål til dem, der søger. Og andre får direkte at vide i kommentarsporet, at de er 'svindlere.'

»Der bliver stillet flere spørgsmål til ansøgerne. Det er netop fordi dem, der vil hjælpe, ikke vil snydes,« uddyber Peter Kenne.

Peter Kenne er langt fra alene med den oplevelse. Flere af administratoren på hjælpegrupperne har skrevet til B.T., at de også oplever svindel og humbug i Facebook-grupperne.

Administrator for gruppen 'Julehjælp til de trængende 2023’ med knap 7.000 medlemmer, Andreas Berg Ritzau nikker også genkendende til problematikken.

Han forklarer, at det har taget 'fart' i år. Der kommer flere medlemmer og med dem, kommer der flere svindlere.

»Jeg synes, at det står slemt til med svindel. Det virker til, at der er nogle, der har fundet et marked – og udnytter det,« uddyber han.

Julehjælpsgrupperne forsøger at sortere i deres medlemmer, så risikoen for svindel bliver mindre.

Nye tal fra forskellige organisationer, som tilbyder julehjælp i form af gavekort, julegaver eller mad til familier i nød, viser, at der aldrig har været så mange ansøgere om julehjælp. Fire organisationer fortæller, at de aldrig har modtaget så mange ansøgere, som de har i år.

Hos flere af organisationer er situationen så presset, at de må afvise halvdelen af ansøgerne.

Det er »trist,« »kedeligt« og »frygteligt,« lyder det fra de forskellige organisationer.