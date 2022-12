Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Netbanksvindel er stadig en rigtig god forretning for it-kriminelle.

Og skiftet til MitID har været en gylden mulighed for svindlere på nettet, der har brugt overgangen fra NemID til MitID til at franarre flere danskere private oplysninger og få adgang til bankkonti.

Det viser nye tal fra Finans Danmark, der er bankernes interesseorganisation.

I den første halvdel af 2022 blev der begået 1934 forsøg på svindel med netbank. Det er nogenlunde samme antal, der fandt sted i hele 2020.

I forhold til sidste halvdel af 2021 er der sket en stigning på 30 procent.



I alt har de mange forsøg resulteret i, at svindlerne har fået lokket 35 millioner kroner ud af danskerne alene på årets første seks måneder.

Ifølge Finans Danmark er det svært at løse problemet, når folk udleverer deres koder og kontooplysninger eller endda selv overfører pengene til de kriminelle, der udgiver sig for at være fra banken eller en dansk myndighed.

»Derfor er det også utrolig vigtigt at minde folk om, at ingen – hverken banker, politi, Nets eller andre – vil bede om personlige oplysninger som MitID login på telefon, mail eller sms,« siger Ulrik Nødgaard, administrerende direktør i Finans Danmark i en nyhed på organisationens hjemmeside.

TV 2 har spurgt Nordea, hvordan de oplever tendensen med flere svindelsager.

Her peger direktør for privatkunder, Mads Skovlund på, at skiftet fra NemID til MitID har øget antallet af svindelsager, og at flere kunder ringer til banken og fortæller, at de er blevet svindlet.