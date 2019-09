1.000.000 kroner.

For det kan du cirka få 100.000 liter økologisk mælk. Mere end 80.000 liter benzin. Næsten otte styk Skoda Fabia FL Ambition. Og i et prestigebyggeri på Frederiksberg i midten af København kan du få én enkelt parkeringsplads.

Det er en ekstrem, men generelt kan man komme til at punge hundredtusinder af kroner ud, hvis man ønsker at tilkøbe en fast plads til sin bil i København eller i en af de andre større danske byer.

Ejendomsmægleren Home har på vegne af B.T. lavet en rundspørge blandt sine mæglere, der i stigende grad forhandler parkeringspladser i storbyerne, og her står det klart, at en p-plads ikke er et greb i lommen.

I København ligger prisen for en p-plads typisk på 300.000-600.000 kroner. Men de kan blive endnu dyrere.

'P-pladserne på eksklusive Tuborg Strandeng ved Hellerup koster 500.000, og det er ikke så ualmindeligt. Eksempelvis kostede pladserne i et projekt i Klerkegade ved Kongens Have også 500.000 kr. pr. styk.' lyder det blandt andet fra Home Projektsalg A/S ved mægler Lone Bøegh Henriksen.

'De dyreste p-pladser, Home Projektsalg A/S p.t. har i porteføljen, ligger i projektet Hassinghus på Frederiksberg, hvor pladserne koster 500.000-1.000.000 kr.'

De dyreste parkeringspladser I Københavnsområdet finder man ifølge Homes mæglere følgende steder:

Hassinghus, Vodroffsvej på Frederiksberg: Op til 1.000.000 kr.

Indre By, København: Op til 750.000 kr.

Tuborg Strandeng, Hellerup: 500.000 kr.

Klerkegade, ved Kongens Have: 500.000 kr.

Også i Aarhus kan det være en bekostelig omgang, hvis man ønsker at investere i sin egen parkeringsplads.

'Her er der rift om parkeringspladserne, så de handles til priser på 300-350.000 afhængig af, hvilke bygninger parkeringspladsen ligger i. En del steder på Aarhus Ø lejer man dog en parkeringsplads i stedet for at købe,' forklarer Annette Rønne, Home Lejlighedsbutikken i Aarhus.

I Odense, Aalborg og Vejle ligger priser for parkeringspladser centralt i byen på 200.000 eller mere, lyder det fra Homes mæglere.

'De seneste lejligheder, vi har solgt på Havneøen i Vejle, her kostede en plads i parkeringskælderen 250.000 kr. I den næste etape af byggeriet, som snart udbydes, kommer p-pladserne til at koste omkring 400.000 kr.,' siger Jesper F. Guldmann, ejendomsmægler og salgschef i Home Vejle.

Toppriser for p-plads uden for Københavnsområdet ser således ud:

Aarhus Ø: Op til 350.000 kr.

Odense Å: Op til 300.000 kr.

Aalborg C: Op til 250.000 kr.

Vejle, Havneøen: Op til 400.000 kr.

Selvom det kan lyde voldsomt at betale 300.000 eller endnu mere for brugsretten til en parkeringsplads, så er det ifølge direktør i Boligøkonomiske Videncenter, Curt Liliegreen, ikke umiddelbart en skidt ting for specielt København.

»Der er en stigende efterspørgsel på p-pladser og et faldende udbud. Du får ikke mig til at sige, at det er skidt, at en parkeringsplads koster så mange kroner. For mig at se kan det være med til at skabe balance i København, da flere på den måde presses ud af byen – ligesom folk presses ud på grund af høje boligpriser,« siger Curt Liliegreen.

»En p-plads til sådanne priser kan eksempelvis være med til at presse børnefamilier ud af København, da det bliver for dyrt. Så bosætter de sig i stedet i omegnskommunerne, hvor deres villa har egen indkørsel med parkering. Og det er godt for presset på København, hvor der er flyttet 100.000 til de sidste 10 år,« uddyber han.