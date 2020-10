»Vi er ved at nærme os loftet for, hvad vores hospitalsvæsen kan klare. Sammen kan vi – ligesom i foråret – få kurven ned og undgå at presse vores sundhedssystem.«

Sådan sagde statsepidemiolog for Folkhälsomyndigheten (den svenske sundhedsstyrelse, red.), Anders Tegnell, på et pressemøde torsdag.

Meldingen kom i kølvandet på en svensk smitterekord, der lød på 2820 nye corona-tilfælde. Det er den højeste daglige stigning under pandemien. Det skriver Reuters.

Sverige oplever i øjeblikket en genopblussen i antallet af coronatilfælde, men de har altså stadig ikke lige så stejl en kurve, som for eksempel i Frankrig og Spanien, hvor landene i disse dage mere eller mindre er lukket ned.

Det svenske Sundhedsministerium oplyser, at smittetallene formentlig har været højere i foråret, men på det tidspunkt var der ikke lige så mange mennesker, der blev testet.

Landet har hele tiden forsøgt at undgå nedlukninger, men har dog på linje med Danmark anbefalet social afstand og afspritning.

Torsdag anbefalede myndighederne dog, at lokalbefolkningen i Stockholm og Göteborg i den kommende tid bør undgå fitnesscentre og shoppingcentre. Det skyldes stigende smitte særligt i disse områder.

Sverige registrerede torsdag syv nye dødsfald, så der nu i alt er døde 5934 mennesker med covid-19.

Til sammenligning er der torsdag registreret 716 dødsfald i Danmark.