Personer, der bor eller arbejder i sundhedsvæsenet på Bornholm, får mulighed for at rejse via Sverige igen.

Sverige vil gøre indrejseundtagelser for personer, der bor eller arbejder i sundhedsvæsenet på Bornholm.

Det oplyser den svenske regering i en pressemeddelelse.

Ændringerne træder i kraft ved midnat.

Det er dog først fra den 26. december, at der igen sejles mellem den svenske by Ystad og Bornholm for de danskere, der må rejse i transit gennem Sverige.

Molslinjen oplyser til Ritzau, at færgen "Hammershus" fra den 26. december til den 3. januar vil sejle én daglig dobbeltur mellem Ystad og Rønne.

Fra Rønne sejler færgen klokken 09.15, mens det bliver klokken 12.30 fra Ystad. Der kan være omkring 800 passagerer på "Hammershus".

Fra den 4. januar indsættes en anden færge på ruten, hvor der vil være to daglige dobbeltture.

At det først bliver fra anden juledag skyldes, at der ikke er personale til at genoptage sejladsen med hurtigfærgerne på Rønne-Ystad.

Ved presserende familiemæssige årsager vil det også være muligt at undgå indrejseforbuddet, der trådte i kraft midnat mandag.

Her lukkede Sverige grænsen mod Danmark for at stoppe spredningen af en ny virusvariant.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) skriver på Twitter, at "det ikke ændrer på behov for alternativ transport for mange via Køge-Rønne eller fly."

Minister for nordisk samarbejde Flemming Møller Mortensen (S) glæder sig over, at bornholmerne nu ikke bliver "sundhedsmæssigt afskåret fra resten af Danmark", men der er stadig mere at gøre.

- Vi har stadig enkelte udeståender. Det gælder eksempelvis danskere med sommerhus eller ødegård i Sverige, som stadig er afskåret fra deres ejendom.

- Det arbejder vi videre på. Og tilsvarende vil man heller ikke kunne rejse i transit til Bornholm for at tage ophold i eksempelvis et sommerhus der, siger Flemming Møller Mortensen i en skriftlig kommentar.

I forbindelse med grænselukningen blev en række ekstra færgeafgange den 22., 23. og 24. december oprettet mellem Køge og Bornholm.

De blev allerede udsolgt tirsdag morgen, oplyste Bornholmslinjen.

Flyselskabet SAS har også indsat flere flyafgange fra København til Rønne.

