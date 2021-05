Da det kom frem, at coronavaccinen fra AstraZeneca kan være årsag til en sjælden, men alvorlig bivirkning, satte en række lande vaccinen på pause.

Herunder Sverige. Men den 26. marts genoptog svenskerne vaccinationsprogrammet.

De ville dog kun give vaccinen til ældre over 65 år, fordi de personer, som er blevet ramt af den sjældne bivirkning i Europa hovedsageligt er under 60 år.

Et eksempel som flere andre europæiske lande fulgte.

AstraZeneca-vaccinen bruges i mange lande til borgere over 65 år, men ifølge den danske Sundhedsstyrelse er der ikke nogen grund til at tro, at ældre har mindre risiko for at blive ramt af den sjældne, men alvorlige bivirkning.

Dog ikke Danmark, som var det første land i verden, der tog vaccinen helt ud af sit vaccinationsprogram.

På et pressemøde udtalte Sundhedstyrelsens direktør Søren Brostrøm, at man ikke havde grund til at tro, at ældre havde mindre risiko for at blive ramt af den sjældne bivirkning end yngre.

Grunden til, at flest yngre var blevet ramt, var nærmere, at der var en overvægt af dem, som havde modtaget vaccinen.

Nu tyder noget på, at Sverige har set et tilfælde af bivirkningen hos en ældre svensk mand.

Enhedschef i Lægemiddelstyrelsen, Tanja Erichsen og direktør for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm holder pressebriefing om status på undersøgelse af AstraZeneca vaccinen.

Fredag kan Expressen fortælle, at 70-årige Staffan Malmgren modtager behandling for den sjældne tilstand, der kædes sammen med vaccinen.

Staffan Malmgren blev vaccineret den 12 april. En uge efter begyndte han at få det dårligt.

Han fik trykken for brystet og åndedrætsbesvær, og da han opsøgte et hospital, blev han indlagt akut.

Det viste sig, at Staffan Malmgren havde dobbelte blodpropper i begge lunger, og da lægerne fik at vide, han var blevet vaccineret for nylig, lavede de flere undersøgelser.

En blodprøve viste, at Staffan Malmgren også havde et usædvanligt lavt antal blodplader, og netop den kombination er et symptombillede, som den europæiske lægemiddelstyrelse EMA mener, at vaccinen kan være årsag til i sjældne tilfælde.

Malmø Sygehus, hvor Staffan Malmgren er indlagt, bekræfter overfor Expressen, at de har anmeldt et muligt tilfælde af den specifikke bivirkning til myndighederne.

»Lægerne sagde på et tidspunkt, at det så meget alvorligt ud for mig, men nu mener de, at de har styr på det, og de håber, jeg kan blive udskrevet i næste uge,« skriver Staffan Malmgren i en sms til Expressen.

Den danske lægemiddelstyrelse har vurderet, at den sjældne bivirkning kan optræde hos en blandt 40.000 vaccinerede.