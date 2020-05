Forleden kørte svenske Mats Rosdahl forbi færgelejet i Helsingborg. Da færgen fra Helsingør lagde til, kørte en gruppe på 25-30 danske knallertkører fra borde.

»De så glade ud - de var jo ude i friheden,« siger han.

Mats Rosdahl hverken raser eller skælder ud, men han undrer sig over, at danskerne ikke selv studser over dét, han oplever som ‘dobbeltmoral’.

»Danmark gjorde det rigtige, da I lukkede landet. Men det er mærkeligt, at vi nu har en ensporet Øresundsbro,« siger Mats Rosdahl, der til daglig er fængselsvagtchef i Helsingborg.

Udenrigsministeriet i Danmark fraråder stadig alle ikke nødvendige rejser til Sverige - i hvert fald wekenden over.

Men da der ikke er et egentligt forbud mod udrejse, og da de svenske myndigheder ikke har lukket deres grænser, er det muligt for danskere at rejse til Sverige.

Det, synes Mats Rosdahl, er ‘inkonsekvent’.

»Når Danmark har lukket grænserne, er det mærkeligt, at I kan rejse ud,« siger den 50-årige skåning, der undrer sig over, at danskere kan rejse over Øresund, når Sverige er 'i rød zone'.

»I Sverige var det jo netop svenskere, der rejste på ferie til Italien, som tog smitten med hjem,« siger han.

Covid-19 i Skåne I Skåne har man konstateret 1.620 tilfælde af covid-19.

15.496 har fået taget en coronatest.

80 er netop nu indlagt med sygdommen.

19 er på intensiv.

179 fra Skåne er døde efter at være blevet smittet med covid-19. Kilder: Region Skåne

Uligheden mellem danskere og svenskere blev særlig tydelig for ham, da en af Mats Rosdahls bekendte for nylig fejrede 85-års fødselsdag.

Manden, der er dansker, men bor i Sverige, havde inviteret sine børn og bonusbørn på besøg i Sverige.

Alle børnene bor i Danmark - og døtrene, som er danske, kunne uden besvær rejse frem og tilbage med flag og fødselsdagsgaver - mens fødselarens kones døtre, som også bor i Danmark, men som er svenske statsborgere, nok kunne rejse til Sverige, men ikke var sikre på, at de kunne få lov at komme tilbage til Danmark. Derfor måtte de melde afbud til fødselsdagen.

Fra Udenrigsministeriet ‘frarådes på det kraftigste deciderede turistrejser til Sverige’.

»Det er en individuel vurdering, hvor nødvendig man selv mener, det er med en sviptur til Sverige over en weekend. Jeg synes ikke, det er så svært at skelne mellem, hvad der er nødvendige, og hvad der er ikke-nødvendige rejser. Der er intet nyt i vores rejseanbefalinger til udlandet,« siger Erik Brøgger Rasmussen, direktør for Organisation og Borgerservice i Udenrigsministeriet, til Berlingske.

De nuværende vejledninger gælder til den 31. maj. Men på et pressemøde fredag klokken 14, vil Mette Frederiksen præsenterer en 'plan for en kontrolleret og gradvis genåbning af sommerturismen'.



Mats Rosdahl håber, at de danske politikere er klar til at løfte bommen til Sverige.

»Jeg længes efter, at man åbner grænserne igen, så vi igen kan omgås som brødre,« siger han.