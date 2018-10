De ældre i Malmø kan i år både glæde sig til juleaften og 1. december.

For når vi bevæger os ind i julemåneden, kan alle pensionister på over 70 år køre gratis med den offentlige transport i byen.

Det glæder ikke overraskende talsmanden for pensionistforeningen PRO i Malmø, 73-årige Preben Andersson.

»Det her har vi kæmpet for. Vi har fået vores vilje igennem, og det er godt. Det bliver nemmere for ældre at komme ud, og de får råd til at komme ud. Vi har eksempelvis mange kvinder, som er meget hårdt udsatte, og som må vende hver en øre. Med dette buskort får de måske penge til andre ting, siger han til svenske Metro.

Ordningen kommer ifølge Metro til at koste Malmøs skatteydere omkring 20 millioner svenske kroner om året. Det svarer til cirka 14,5 millioner danske kroner. Og ifølge Preben Andersson kunne de sagtens betale lidt mere, så ældre ned til 65 årsalderen kan køre gratis.

»Man kan jo godt være pensioneret som 65-årig. Mange af dem har heller ingen penge, og har brug for hjælp«, siger han.

Folkepensionisterne i København og resten af Danmark må indtil videre kigge forgæves over sundet efter en lignende ordning herhjemme.

Det siger Dansk Folkepartis trafikordfører, Kim Christiansen, til B.T.

»Ideen er god nok, men om den er realitisk er jeg mere bekymret for. Pengene skal jo findes på Finansloven og dermed tages fra andre, siger han.

»Jeg vil hellere give dem en højere pension, det ville være bedre, og det arbejder Dansk Folkeparti på gennem Finansloven, siger Kim Christiansen.