Feber, brændende hud, udslæt, ondt i hoved, hals, ben og knæ.

Det er blot nogle af de symptomer, som den svenske niårige dreng Melvin oplevede i begyndelsen af maj i år.

Moderen Hannah Antonsen var overbevist om, at det hurtigt ville gå over, men symptomerne blev blot værre og værre, skriver den svenske avis Aftonbladet ifølge VG.

Ifølge hende kunne hun ikke engang give sin søn et kram, uden han følte, at huden brændte og gjorde ondt.

Lægen mente, der kunne være tale om streptokokker eller skarlagensfeber og udskrev antibiotika. Men det hjalp ikke.

Han fik røde øjne og blev endnu engang sendt til lægen og efterfølgende indlagt på sygehuset.

Lægerne tjekkede også, om der kunne være tale om Kawasaki-syge. En sygdom, der oftest rammer børn under fem år, der kan få feber, udslæt, og hævede kirtler. I de mere alvorlige tilfælde kan der optræde en betændelsestilstand i hjertets arterier.

Sygdommen er lige nu ved at blive undersøgt, om den kan have en mulig sammenhæng med covid-19.

Men heller ikke det, var der tale om. Melvin var blevet smittet med covid-19.

Når lægerne kunne være i tvivl, skyldtes det den brændende og kløende hud samt udslættet på kroppen, som kun i sjældne tilfælde ses hos covid-19-patienter.

Drengen har det stadig skidt, men han er udskrevet fra hospitalet og er i bedring. Til den svenske avis forklarer Melvin, at det har været ‘hårdt’ at være indlagt.

Børnelæge ved Ôrebro Universitetssygehus og professor ved Karolinska institutet Jonas F. Ludvigsson mener ikke, at forældre generelt skal være bekymrede for, at deres børn får covid-19. Det samme fremgår af coronasmitte.dk.

De fleste børn oplever milde symptomer og rammes sjældent så hårdt som den niårige Melvin. Han kalder tilstanden for covid-19 associeret hyperinflammation.