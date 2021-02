Lørdag skal der vises negativ coronatest i Sverige. Det rammer trafikken til og fra Bornholm.

Rejsende til og fra Bornholm skal fra lørdag fremvise en negativ coronatest, hvis de rejser via Ystad.

Sverige har nemlig indført et krav om, at udenlandsk borgere skal fremvise en negativ test ved indrejse.

Det giver komplikationer, siger Thomas Thors (S), der er borgmester på øen.

- Det gør det besværligt. Men vi kan selvfølgelig ikke undlade at efterleve det krav. Det er betingelsen for, vi kan køre på vores "landevej", siger han.

Langt den største del af trafikken til og fra øen foregår via Ystad.

Thomas Thors fortæller, at der lørdag ventes at være stablet et lyntestcenter på benene, efter at Falck lukkede sit i weekenden.

Falck lukkede sit center, da SOS International fra februar har overtaget opgaven med at lynteste i Region Hovedstaden.

Der er god dialog med både regionen og Transportministeriet, lyder det fra Thomas Thors.

- Vi har fået lovning på, at der bliver åbnet et lyntestcenter på lørdag med en kapacitet på over 2000 test om dagen, siger han.

I både vinter- og påskeferien forventer borgmesteren en strøm af gæster. Og hen mod højsæsonen kræver det en endnu højere kapacitet.

- Det er klart, at det er et logistisk problem. Men det er bedre, end muligheden for at køre gennem Sverige var blevet helt lukket, siger Thomas Thors.

Årsagen til det nye testkrav i Sverige er frygten for, at nye, mere smitsomme coronavarianter spredes i landet.

Den seneste tid er blandt andet den mere smitsomme B117-variant, der først blev fundet i Storbritannien, spredt i Danmark. Der er også fundet tilfælde af en variant fra Sydafrika.

Det er ikke muligt at få lavet en test ved grænsen, og det er det, som har skabt problemet for dem, der prøver at komme til Bornholm.

Testen, der skal fremvises, kan både være en pcr- eller en lyntest. Den må højest være 48 timer gammel.

