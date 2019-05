First Aid Kit aflyser Northside-koncert. Oh Land overtager den tomme plads i festivaloprogrammet.

Den svenske duo First Aid Kit aflyser deres planlagte Europaturné, hvilket betyder, at de ikke spiller på den aarhusianske musikfestival Northside til juni.

Det skriver Northside i en pressemeddelelse.

Aflysningen skyldes uventede helbredsårsager, lyder det.

Duoen har skrevet en besked til deres lyttere og følgere, at de er kede af aflysningerne.

- Vi er knust over at være nødt til at aflyse dette års planlagte sommerkoncerter.

- Vi havde glædet os vildt meget til at skulle spille, men på grund af uventede helbredsårsager kan vi simpelthen ikke gennemføre koncerterne, skriver First Aid Kit i pressemeddelelsen.

Dog forsikrer duoen, at de vil blive friske igen.

Med den korte varsel er det i stedet lykkedes Northside at erstatte duoen med den danske sangerinde og tidligere X-faktor-dommer Oh Land.

Hun skal spille lørdag eftermiddag på festivalen.

Northside, der første gang fandt sted i 2010, løber fra den 6. til den 8. juni. og finder sted i Brabrand ved Aarhus.

På plakaten har festivalen desuden Major Lazer, Bon Iver og Gnags.

Northside gjorde sig tidligere i år bemærket med meldingen om, at de dropper at sælge cigaretter på festivalpladsen fra 2020. Dog vil det fortsat være muligt at ryge under festivalen.

Andre danske festivaler har også offentliggjort deres programmer for sommeren.

Roskilde Festival har præsenteret navne som Bob Dylan, Robyn og The Cure som navne øverst på plakaten.

På den fynske festival Tinderbox spiller Duran Duran, Lana Del Rey og Macklemore.

/ritzau/