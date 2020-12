Sverige bør følge Danmarks eksempel og lukke mere ned for samfundet på grund af coronavirus.

Det mener Bjørn Olsen, professor ved Uppsala Universitetet og en af Sveriges førende eksperter i infektionssygdomme, ifølge det svenske medie Aftonbladet.

Den svenske professor mener desuden, at den danske regering har håndteret coronasmitten bedre end regeringen i Sverige:

»Danskerne er vant til at adlyde. Dér er det Mette Frederiksen, som bestemmer. Hun bruger sine sundhedsfaglige eksperter som netop sundhedsfaglige eksperter, ikke som stand-in for statsministeren. Alle politikerne i Sverige gemte sig bag Folkhälsomyndigheten (den svenske sundhedsstyrelse, red.) længe, og det er først nu, at politikerne selv er begyndt at træffe beslutninger, når det ser skidt ud,« siger Bjørn Olsen til Aftonbladet.

Anders Tegnell, statsepidemiolog. Foto: JESSICA GOW Vis mere Anders Tegnell, statsepidemiolog. Foto: JESSICA GOW

Det var i lang tid Folkhälsomyndigheten og ikke mindst statsepidemiolog Anders Tegnell, der stod i spidsen for den svenske linje i håndteringen af coronavirus, mens regeringen holdt sig i baggrunden.

De seneste uger er den svenske regering dog kommet mere på banen. Det var dem, der i sidste uge præsenterede en række skærpede restriktioner i landet.

Restriktionerne indebærer blandt andet, at svenskerne fra og med juleaftensdag højst må samles i grupper på fire personer. Der fastsættes også et maksimum for, hvor mange mennesker der må samles i butikker.

Regeringen anbefaler desuden, at man bærer mundbind i den kollektive transport. Det er ikke et lovkrav.