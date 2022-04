I februar blussede debatten om præster, der nægter at vie homoseksuelle, op igen i Danmark. Det skete, efter Michael Olesen Høj, som heller ikke vil vie fraskilte, blev indsat som præst i Hedensted Sogn.

Både før og efter har flere præster, organister, meningsdannere og helt almindelige mennesker i hele norden givet deres mening til kende i medierne. Men én præst skiller sig ud.

Tager man et smut til Sverige, kan man nemlig finde Lars Gårdfeldt fra Göteborg. Han er præsten, der nægter at vie heteroseksuelle.

»Det handler ikke om, at jeg ikke kan lide heteroseksuelle. Jeg synes, det er dejligt, når en mand og en kvinde elsker hinanden. Men i mange år har jeg oplevet homoseksuelle par komme til mig, efter de er blevet afvist af en anden præst,« siger han, da B.T. taler med ham.

Han forklarer, at det for mange har stor betydning, at blive viet af den samme præst, som har været der ved store livsbegivenheder i deres og familiens liv. Dåb, begravelse, konfirmation og bryllup.

»Når man møder en præst for at blive gift, så forventer man at blive mødt med glæde over den kærlighed, der nu skal foreviges. Når man så får et nej fra den præst, der sagde så smukke ord om ens mormor, når hun skulle begraves, så gør det ondt,« siger Lars Gårdfeldt, der ved siden af sit præsteembede også er lgbt+-aktivist.

Og det er netop det, hans valg om ikke at vie heteroseksuelle er: Aktivisme.

Den aktivistiske tilgang kommer fra mange oplevelser med homoseksuelles problemer med at indgå kirkeligt ægteskab. Han fortæller om to mænd – et par – der en dag ringede ham op. De var begge født i 50'erne, og den ene af dem var desværre dødssyg af kræft.

»Han havde netop fået at vide af lægerne, at han havde meget, meget kort tid igen. De ville gerne giftes, før døden skulle skille dem, men efter mange år og oplevelser med homofobi, så kunne de ikke få sig selv til at spørge hospitalspræsten. For hvad nu, hvis de fik et nej. Det ville gøre for ondt for dem,« siger han også fortsætter:

»Så de ringede til mig, og jeg skyndte mig derhen. At de ville løbe den risiko, at de måske ikke nåede at blive gift før den ene af dem døde, det gjorde indtryk på mig.«

Og for et halvt års tid siden fik han nok. Han gik ind til sin chef og sagde, at hvis præster kunne vælge homoseksuelle fra, så ville han gøre det samme med heteroseksuelle.

Konkret har han taget beslutningen i protest over ærkebiskoppen og flere andre biskoppers afgørelse i sagen om den såkaldte 'väjningsrätten' i Sverige. Den rettighed, gør det muligt for svenske præster selv at vurdere, om de vil vie homoseksuelle par i kirken.

»Jeg kan forstå, at præster, der har været i embedet før det blev lovligt for homoseksuelle at blive vie, kan have det svært med at gøre det. Det er en kulturændring for dem, der kan tage tid. Men jeg synes ikke, det er i orden, at nye præster kan vælge det fra.«

Argumentet fra flere biskopper er ifølge Lars Gårdfeldt, at homoseksuelle er en minoritet, og derfor betyder det ikke så mange, at der kun er få præster, de kan gå til – nu når de ikke udgør en særlig stor del af befolkningen.

»Det er jeg slet ikke enig i. Selvom man er homoseksuel, så må man kunne regne med, at præsten i ens sogn er til for at hjælpe en.«

Indtil man beslutter, at alle nye præster i Sverige skal vie alle uanset seksualitet, så vil Lars Gårdfeldt kun vie dem, der er homoseksuelle.

»Så fordeler vi det sådan, at jeg har en dåb lidt oftere end et bryllup,« siger han.