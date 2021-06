Vi er nu oppe på syv dage.

Syv dage, hvor danskere har kunnet tage turen til og fra Ystad uden at blive udsat for angreb med flyvende sten og andre tunge genstande.

Det er i sig selv positivt, men alligevel løber svensk politi nu rundt med en anden hovedpine.

For selvom stenangrebene umiddelbart er stoppet – eller sat på pause – er det naturligvis afgørende at få fanget den eller dem, der stod bag.

Sådan så forruden ud, efter Carsten Petersen og hans bedre halvdel var blevet ramt af en sten eller anden genstand. Foto: Privatfoto Vis mere Sådan så forruden ud, efter Carsten Petersen og hans bedre halvdel var blevet ramt af en sten eller anden genstand. Foto: Privatfoto

Og dér tyder det på, at man har lang vej endnu.

»Jeg kan ikke sige andet, end at vi ikke har nogen mistænkte lige nu. Det er dog et meget omfattende arbejde, hvor vi nu har fået lavet et geografisk overblik over alle anmeldelserne,« siger pressetalsmand Ewa Gun-Westford fra det svenske politi.

I har ingen mistænkte, siger du. Men har I centrale spor, som I efterforsker?

»Vi har ingen direkte spor, nej. Men jeg vil også understrege, at vi har et politiarbejde, som vi ikke beretter om. Det er dog vigtigt, at der ikke har været nogen angreb i en uge.«

Ja, men det er vel højeste prioritet nu at få fundet gerningsmanden eller -mændene?

»Vi arbejder på tre ben. Et operativt, hvor vi er til stede på ruten med mere. Et udrykningsben, hvor vi er klar til at sætte ting i værk, hvis der sker et uheld. Og så et efterforskningsben, som jeg ikke kan fortælle meget mere om.«

Du siger trods alt, at I ingen mistænkte har. Kan du forstå, hvis man som dansker lige nu er bekymret for, at I ikke formår at fange vedkommende, og det så på et tidspunkt kan fortsætte?

»Ja, det kan jeg godt, men det er altså også en af politiets opgaver at forhindre, at der sker flere angreb, for det kan ende med en forfærdelig ulykke, hvis man bliver ramt. Vi vil dog selvfølgelig gerne fange de skyldige.«

Hvad med motiverne? Arbejder I stadig ud fra, at det er målrettet danskere? Eller er I kommet tættere på hvorfor?

»Ja, vi arbejder stadig ud fra tesen om, at det er målrettet danskere, og så er der jo en masse spekulationer om hvorfor. Vi kigger på allesammen, men vi vil ikke sige, om vi satser på det ene eller andet.«

I alt har 75 danskere anmeldt angreb på E65 – og ét enkelt på E6 – til svensk politi.

For manges vedkommende er det endt med smadrede ruder og glassplinter i ansigtet, men for en 70-årig mand har det kostet det ene øje.

I torsdags tog B.T. så turen til Sverige, og her fandt vi ét sted, der godt kunne tyde på at have huset den eller de gerningsmænd, der står bag angrebene.

Bag buskadser og træer lå der nemlig en masse sten, og få meter derfra kunne man kigge direkte ud på de danske biler, der kommer kørende mod og fra Ystad.