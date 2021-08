»Hav tålmodighed med os, vi prioriterer stenkast rigtig højt.«

Meldingen kommer fra Eva-Gun Westford, der er politiinspektør ved politiet i Skåne Södra. Kritikken af svensk politi vokser ellers i sagen om de mange stenkast mod især danske biler.

Senest fortalte Steen Hagedorn til B.T., hvordan han og konen onsdag eftermiddag fik smadret ruden, da de kom kørende på hovedvej 23 nær Växjö i den sydlige del af Sverige.

Årsagen var, at noget kom flyvende gennem luften og altså knuste ruden.

Sten Hagedorn ved sin bil, der har taget tydelig skade af stenkastet. Vis mere Sten Hagedorn ved sin bil, der har taget tydelig skade af stenkastet.

Efterfølgende har svensk politi udtalt, at de har haft en patrulje på stedet, men de kunne ikke finde nogen spor af en gerningsmand.

»Men vi ved derimod, at der har været en trafikulykke samme sted for nylig, så det er formentlig dele fra det, som er blevet slynget op på ruden,« sagde Robert Loeffel, der er pressetalsmand for svensk politi i region syd, fredag til B.T.

På videoen fra Sten Hagedorns bil, som kan ses øverst i denne artikel, er der dog ikke umiddelbart noget, der tyder på, at der skulle være tale om en genstand, som slynges op fra en anden bil.

Steen Hagedorn tilbød da også to betjente fra det svenske politi at se videoen, da de efter hans anmeldelse kom ud for at se, hvad der var sket.

De stikker jo bare hovedet i busken Steen Hagedorn

Men det var kun den ene betjent, der så videoen, mens den anden betjent – ifølge Steen Hagedorn – afviste at se den.

Han var af den overbevisning, at genstanden muligvis bliver slynget op af en anden bil.

»De stikker jo bare hovedet i busken, og når jeg hører det, du siger, så tvivler jeg på, om de overhovedet tager det her seriøst,« lød det fredag fra Steen Hagedorn til B.T.

Han er dermed seneste dansker, som raser over svensk politis håndtering af anmeldelser om stenkast.

Jeg er bare rystet over, at politiet ikke har tænkt sig at gøre noget Maria Hindborg, offer for stenkast på svensk motorvej, til B.T.

Og sagerne om stenkast mod danskere er da også havnet på højeste politiske niveau.

»Det er også derfor, at jeg har været i kontakt med den svenske justitsminister for at understrege alvoren af situationen. På samme måde har statsministeren drøftet alvoren af sagen med den svenske statsminister. Udenrigsministeriet har desuden også haft kontakt med svenske myndigheder,« lød det fornylig fra justitsminister Nick Hækkerup (S).

Eva-Gun Westford, hvad siger du til den hårde kritik, der har været af politiet?

»Den sag du nævner fra onsdag står ikke registreret som stenkast her i systemet, da det konkret vedrører anmeldelser om stenkast på motorvejen. Jeg kan dog sige, at vi virkelig prioriterer anmeldelserne højt, men I må også have tålmodighed med os,« siger politiinspektøren.

Fredag formiddag blev stenkast nummer 118 i år mod en bil i det sydlige Sverige anmeldt til politiet, denne gang dog mod bil med svenske nummerplader.

Men der er endnu ikke sket nogen sigtelser endnu, oplyser Eva-Gun Westford.

Så altså ingen sigtelser, selv om sagen prioriteres højt.

»Jeg taler med dig på en lørdag, så vi prioriterer det skam,« siger hun.