Den svenske myndighed, Läkemedelsverket kommer med et opråb.

Myndigheden, som er den svenske pendant til Lægemiddelstyrelsen opfordrer nu alle læger i Sverige til ikke at udskrive diabetesmedicin som behandling af vægttab.

Det skriver flere svenske medier på baggrund af en pressemeddelelse fra myndighederne.

»Den svenske lægemiddelstyrelse tager det meget alvorligt, at kronisk syge patienter står uden deres medicin på grund af en omfattende receptudskrivning uden for den godkendte ramme,« lyder det fra styrelsen ifølge den svenske avis Aftonbladet.

Lægemiddelstyrelsen har mulighed for at begrænse udleveringen af ​​et lægemiddel, hvilket betyder, at lægemidlet kun må udleveres på et apotek, hvis det er ordineret af en bestemt speciallægegruppe.

»Vi ser, at en såkaldt videregivelsesbegrænsning ikke ville have nogen reel effekt i denne sag. Mange specialistgrupper skal kunne ordinere diabetesmedicin,« siger Veronica Arthurson, der er direktør for den svenske Lægemiddelstyrelsen.

»Den svenske lægemiddelstyrelse fortsætter med at gennemgå muligheden for at sikre, at diabetespatienter har adgang til medicin gennem lovgivningsmæssige midler. Derfor appellerer vi til alle læger om indtil videre kun at ordinere GLP-1-receptoragonister inden for en godkendt indikation.«

Og opråbet kommer efter, at der i øjeblikket er problemer med forsyningen af Ozempic, som er Novo Nordisks diabetesmedicin.

Lægemiddelstyrelsen i Danmark skrev allerede i slut november, at forsyningen ville være påvirket frem til slut december.