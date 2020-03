Danmark besluttede fredag at lukke alle grænser til landet.

Det er ifølge en svensk epidemiolog helt meningsløst.

Det skriver Aftonbladet.

»Virussen kan ikke holdes væk, og at lukke alle grænser er meningsløst,« siger epidemiolog Anders Tegnell.

Han tilføjer at man højst vil kunne forsinke udbruddet i et par dage eller en uge.

Anders Tegnell tilføjer, at han har svært ved at se det samme ske i Sverige, og at det kun vil skade landet økonomisk frem for at holde udbruddet af virussen nede.

Historisk set har det også vist, at det ikke hjælper, at man lukker grænserne, siger Anders Tegnell.

Grænsen er dog altid åben for danske statsborger. Derudover er den åben for personer, der har et akut behov for at komme ind i landet.