Når en elev med højt fravær på Svendborg HHX og HTX er syg, skal eleven møde op på skolen, som skal vurdere, om vedkommende reelt er syg. Det viser en mail, som Radio24syv har fået fat på

Højt fravær og sygdom er en rigtig dårlig kombination på Svendborg HHX og HTX. Det er ikke længere muligt for elever med højt fravær at melde sig syge hjemmefra. Uddannelsesstedet har besluttet, at eleverne skal møde op på skolen, og her skal skolen så vurdere, om eleven er syg eller ej. Det viser en mail, som Radio24syv har fået fat i.

I mailen står der: 'Du er kommet på kontrakt, fordi dit fravær er højt. Det betyder, at hvis du er syg, har du følgende to muligheder: 1. Du møder op på skolen, og vi vurderer, om du er syg. 2. Du møder op hos lægen, og denne laver en lægeerklæring til dig. Du skal selv betale den'.

Rektor for Svendborg HHX og HTX, Søren Rasmussen, uddyber tiltaget over for Radio24syv:

»Vi tager en snak med eleven, og så får vi en fælles vurdering af, hvad det er for en sag, vi har med at gøre.«

Hvis jeg var en elev, hvordan ville du så vurdere, om jeg har diarre?

»Det er ikke noget, jeg vil gå ind i en lægefaglig vurdering af, men jeg vil tage en snak med dig om, hvilke symptomer du har, så jeg kan sikre mig, at du måske kunne overveje, om du var frisk nok til at passe din skole alligevel,« siger rektor Søren Rasmussen til Radio24syv.

Uddannelsesstedet vil ikke fortælle, hvor mange procent fravær en elev skal have, før vedkommende kommer på en såkaldt kontrakt. Det kan ifølge rektoren gøre, at eleverne vil udnytte alt den tilladte fravær.