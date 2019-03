Læger, sygeplejersker og kirurger bliver udsat for giftig røg i næsten alle operationer, de udfører, når de er på arbejde.

Det skyldes, at man i dag bruger el-kirurgi i ni ud af ti operationer for at komme igennem væv. Men afbrændingen af væv udsender altså også giftig røg.

Det forklarer Susanne Friis Søndergaard i et interview med DR. Hun er forskningssygeplejerske på området, og hun kommer med skræmmende tal.

»Undersøgelser peger på, at der er samme indholdsstoffer i kirurgisk røg som i cigaretrøg. Så en hel dag på operationsstuen svarer til, at man har røget 25-30 cigaretter,« forklarer hun til mediet.

Meningen med forskningen, som Susanne Friis Søndergaard har gang i, er at udvikle nogle masker, som kan beskytte de ansatte på hospitalerne bedre.

Indtil man finder frem til nogle bedre masker øger det afbrændte menneskekød chancen for hovedpine, allergisymptomer og sågar slemme sygdomme som KOL og kræft.

Til DR siger den ledende oversygeplejerske på Sydvestjysk Sygehus Arne Brehm, at man lytter til de forslag, som forskningen vil komme med. Det handler om at fjerne røgens påvirkning, for man kan ikke fjerne røgudviklingen.

Patienter er ikke i samme farezone, da de kun bliver udsat for røgen over kort tid.