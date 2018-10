Omgivet af hav og marker så langt som øjet rækker, skulle man tro, at det var et godt sted at dø.

Men der er ikke døende nok, og derfor har Svanevig Hospice på Lolland taget, hvad de selv kalder usædvanlige metoder, i brug for at få kunder i butikken: En efterlysning på Facebook.

»Sagen er, at vi i denne tid oplever at have en del ledige pladser på Svanevig. Det er usædvanligt,« skriver de og fortsætter:

»Hvis det skyldes, at der ikke er ret mange alvorligt syge i vores område, er det naturligvis glædeligt.

Men hvis det skyldes, at der ikke er kendskab til, at det er muligt at få en henvisning til hospice, så er det skidt!«

Metoden synes at have givet pote. I hvert fald er det usædvanlige opslag blevet delt 1.800 gange, ligesom knap 1.000 har reageret med et bredt udvalg af emojis.

I et interview til TV Øst forklarer chef for Svanevig Hospice, Birgitte Bülow, at netop nu er omkring halvdelen af sengene tomme.

»Det er et problem, at vi som en del af det samlede sundhedsvæsen har super gode sengepladser, som ikke bliver brugt,« siger hun, og formoder, at netop det manglende kendskab til, hvem der har mulighed for at få en plads, er årsagen til de tomme senge.

Derfor understreger de netop i Facebook-opslaget, at et hospice ikke kun er for kræftpatienter. Og at det ikke koster patienten noget.

»95 procent af vores patienter er kræftpatienter, men det betyder ikke, at vi ikke kan gøre rigtig meget godt for KOL-patienter og for kroniske hjertepatienter. Dem har vi indimellem, men vi får dem ikke henvist ret tit,« forklarer Birgitte Bülow i indslaget.

Ifølge Svanevig Hospices hjemmeside tror de på, at ‘livet skal leves på allerbedste måde hver eneste dag’. Hvad end det er den sidste dag eller den sidste tid.

Et hospice behøver nemlig ikke at være endestationen.

Så smuk er udsigten fra Svanevig Hospice. Foto: Pressefoto Svanevig Hospice

»Man kan komme hjem igen,« understreges det på Facebook.

Ifølge Birgitte Bülow udskrives omkring 15% af patienterne.

Hun fortæller til TV Øst, at flere af patienterne får mod på livet og overskuddet igen, når de har fået lindret deres smerter.