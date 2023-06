Nordmænd, som drager til Danmark for at studere, er presset rent økonomisk.

Den norske krone er historisk svag, og det gør, at det efterhånden er mere dyrt end godt at være norsk i Danmark.

Det skriver norske Børsen, som har talt med flere studerende i Aarhus.

»Da vi flyttede hertil, kunne man sagtens leve af Lånekassen. Der var tilstrækkeligt til husleje og til at leve. Men det kan du ikke længere. Nu skal man arbejde ved siden af ​​i Danmark og få en dansk indkomst,« siger Nirina Hestad Riise fra Bergen, der læser psykologi i Aarhus.

Lånekassen yder stipendier og lån til uddannelse i Norge og i udlandet.

Nirina Hestad Riise er selv blevet nødt til at tage et job på Aarhus Teater. Hun mener, situationen er kritisk for dem, som kun har beløbet fra Lånekassen at støtte sig til.

Sondre Skjærseth er enig. I den tid, hvor han har været i Danmark, har han oplevet, at alt er blevet 20 til 30 procent dyrere. Han er også blevet nødt til at få et job ved siden af studierne.

Ifølge nye tal er der 'kun' 13.800 norske studerende i udlandet for tiden, hvilket er det laveste antal siden 2009/2010.

»Det er måske lidt på grund af kronekursen også,« mener Sondre Skjærseth.

Danmark har, efter de norske standarder, altid været et billigere land, når det kommer til mad og drikke, men nu er priserne ved at nå et niveau, der matcher Norges, efter mange varegrupper det seneste år er blevet sat op i pris.

»Det er blevet betydeligt dyrere at være studerende i Danmark, end det var før. Før var prisen på mad en del lavere end i Norge,« forklarer Adrian Wegner Kjelsrud, som studerer medicin i Aarhus.

De norske studerende fik for nylig lejlighed til at møde deres konge, Harald, som i forbindelse med sit statsbesøg besøgte Aarhus og afholdt et arrangement med de studerende.

Her bekræftede han også det, som de studerende siger, at de, på trods at den pressede økonomiske situation, trods alt er glade for at være i Danmark.

»Vi talte med eleverne. De var utrolig glade for at være her,« slog kongen fast, mens han også afviste, at kongeparrets planer om at holde sommerferie i Norge skyldes den lave kronekurs.