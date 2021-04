Fredag eftermiddag er et svævefly styrtet ned på en mark i Arnborg syd for Herning.

Personen der fløj svæveflyet var ved bevidsthed efter styrtet, men blev fløjet i lægehelikopter til det nærmeste sygehus for at blive undersøgt.

Politiet ved derfor ikke, hvilken stand personen helt præcist befinder sig i.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

Foto: Presse-fotos.dk

Fredag aften fortæller politiet, at piloten lagde an til landing, men kommer for lavt og ender med at snitte nogle træer på vej ned.

Herefter kommer landingen ud af kontrol, svæveflyet vælter ned og lander på taget.

Svæveflyet er ikke blevet fjernet fra stedet, da politiet er ved at undersøge omstændighederne.

Herefter vil flyet overgå til Haverikommissionen, som undersøger ulykker og hændelser inden for luftfart og jernbane.

