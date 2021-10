Hvert år får gennemsnitligt 4.783 kvinder en brystkræft-diagnose. Men for at undgå at blive en del af den statistik har flere kvinder end nogensinde før nu takket ja til at få undersøgt deres bryster for potentielt farlige knuder.

»Det er meget glædeligt, for vi har kun mulighed for at hjælpe kvinderne, hvis de deltager i screeningen,« siger overlæge og chef for mammografiscreeningsprogrammet i Region Hovedstaden, Ilse Vejborg i en pressemeddelelse.

Efter seneste indkaldelse har 83,7 procent af alle inviterede kvinder været til undersøgelse for brystkræft. Det viser data fra videncenteret for Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram, som Ilse Vejborg også er formand for.

Ifølge Ilse Vejborg er der en særlig grund til, at vi nu ser en større tilslutning.

Hvert andet år inviteres kvinder mellem 50 til 69 år til screening for brystkræft, og denne omgang er der særligt en større tilslutning hos Region Hovedstaden. Det har betydet en stigning i det samlede antal screeninger på landsplan.

Årsagen til, at flere lader sig screene for brystkræft, er, ifølge Ilse Vejborg, den store pressedækning fra i sommer, der har været omkring udsatte screeninger. Her kom det frem, at flere kvinder ikke blev screenet til tiden på grund af manglende personale.

»Den negative holdning til at deltage i mammografiscreening er helt klart vendt. Nu er det et krav, og man skal have screeningen på det rigtige tidspunkt. Der er ingen tvivl om, at når der er så stort fokus på, at det er vigtigt at få foretaget mammografiscreening til tiden, så kommer kvinderne også,« siger Ilse Vejborg.

Men den større tilslutning kræver også flere specialister, og det giver udfordringer i flere regioner.

Det betyder, at kun to regioner lever op til målet om, at 95 procent af kvinderne skal have svar på deres screening inden for ti arbejdsdage. Der er tale om Region Sjælland og Region Hovedstaden.

»Der bliver generelt uddannet for få speciallæger i radiologi til at imødekomme den store efterspørgsel og dermed også efteruddannet for få radiologer i mammaradiologi. Det er meget trist, for i hvert fald i Region Hovedstaden er der rigtig mange, som gerne vil være radiologer.«

Ifølge Ilse Vejborg er der kun en måde at løse udfordringen med for få radiologer og specialister.

»Det er i sidste ende Sundhedsstyrelsen, som skal åbne op for, at vi får nogle flere uddannelsesstillinger,« siger hun.