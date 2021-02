Sundhedsstyrelsen har tilføjet en række patientgrupper til liste over øget risiko ved covid-19.

Lider man af svær skizofreni, kroniske neurologiske lidelser eller kronisk nyresvigt betragtes man nu også som en risikogruppe, hvis man smittes med covid-19.

Det fremgår af Sundhedsstyrelsens opdaterede liste over, hvem der har øget risiko for et langstrakt eller alvorligt sygdomsforløb.

Sundhedsstyrelsen har besluttet, at alle med svær psykisk sygdom nu betragtes som en risikogruppe. Det gælder dog særligt personer med svær skizofreni.

En række sygdomme er desuden tilføjet, efter at styrelsen har set på den seneste forskning og faglig rådgivning fra lægefaglige selskaber.

Det gælder blandt andet lungesyge patienter, der venter på en lungetransplantation, og hjertesyge patienter med sygdommen endocarditis.

Styrelsen har også fået ny viden om gravide. De er således stadig en risikogruppe, men ikke længere ud fra et forsigtighedsprincip.

Det skyldes, at gravide, der smittes med covid-19, hyppigere indlægges og føder ved kejsersnit. Det oplyser sektionsleder i Sundhedsstyrelsen Agnethe Vale Nielsen i en pressemeddelelse.

- Både af hensyn til den gravide og til barnet vurderer vi fortsat, at gravide er i øget risiko, siger Agnethe Vale Nielsen.

Hos patienter med svær skizofreni er det Dansk Psykiatrisk Selskab, der har vurderet, at de er i øget risiko, skriver Sundhedsstyrelsen, der lytter til faglig rådgivning.

Sundhedsstyrelsen har desuden læst et amerikansk studie, der viser, at risikoen for dødsfald hos smittede med skizofreni er øget.

Det skyldes en lang række faktorer. Typisk har personerne flere sygdomme samtidig. Desuden er en del af de psykisk syge udsatte på grund af det, der beskrives som lav socioøkonomisk status. Og det at nogle opholder sig på institutioner øger i sig selv risikoen for smitte.

Personer i øget risiko skal tilbydes vaccination mod covid-19 før resten af befolkningen.

- I forbindelse med vaccinationsindsatsen er det vigtigt med opdateret viden om, hvem der er i øget risiko, så lægerne ved, hvem de skal visitere til vaccination, siger Agnethe Vale Nielsen.

