Himlen er fyldt med stjerneskud fra meteorsværmen Lyriderne tirsdag aften og natten til onsdag.

Det er værd at vende blikket mod himlen natten mellem tirsdag og onsdag.

Det er nemlig her, meteorsværmen Lyriderne topper, og det betyder, at det bliver muligt at se op mod 18 stjerneskud i timen.

Astrofysiker og videnskabsformidler Tina Ibsen fortæller, at det er muligt at se stjerneskuddene fra omkring klokken 21.30, når det er helt mørkt.

- De sidste par dage har vi støt oplevet flere stjerneskud. Det topper i aften og i nat, hvor vi vil opleve allerflest stjerneskud, og de næste dage bliver der færre og færre igen, siger hun.

På himlen vil det se ud, som om meteorsværmen udspringer af stjernebilledet Lyren, som ligger i nordøstlig retning. Det er derfor, sværmen har fået navnet Lyriderne, og det er også en hjælp til, hvor man skal kigge hen, hvis man vil se stjerneskuddene.

Og det bør man gøre, siger Tina Ibsen.

- Det fantastiske ved stjerneskud som himmelfænomen er, at det er meget umiddelbart. Du behøver ikke teleskop eller andet udstyr. Du kan bare sætte dig ud, kigge op og opleve det, siger hun.

Stjerneskud eller meteorer er sten, is eller støvkorn, der trænger ind i Jordens atmosfære med høj hastighed.

Det kaldes en meteorsværm, når der er tale om en periode, hvor vi kan opleve flere stjerneskud, end vi normalt kan. Og når det sker igen og igen, år efter år. Lyriderne er en af dem.

- Lyriderne er en af flere årlige meteorsværme, som vi kan opleve i Danmark. Det er ikke en af de største og klareste meteorsværme. Til gengæld er det den, vi har kendt i længst tid, siger Tina Ibsen.

/ritzau/