Den 15. maj 2020 udkommer biografen om den tidligere rocker Suzuki-Torben, der tilbage i 2011 agerede bodyguard for politikeren Henrik Sass Larsen. En relation der kostede Sass Larsen en ministerpost.

Men ifølge Suzuki-Torben selv, så kostede han selv hele Sass Larsens politiske karriere, og han har ikke meget tilovers for den nu tidligere politiker.

Det fortæller Suzuki-Torben i et interview med Sjællandske Medier i forbindelse med udgivelsen af sin biografi.

Det var i forbindelse med, at Henrik Sass Larsen og den daværende formand for Socialdemokratiet i Køge, Tommy Kamp, var kommet i uføre hos nogle gutter i Køge, at de bad om Suzuki-Torbens hjælp.

Henrik Sass Larsen. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Henrik Sass Larsen. Foto: Mads Claus Rasmussen

Han hjalp i et håb om, at den kommende minister Henrik Sass Larsen efterfølgende kunne hjælpe ham med en faderskabssag, som han mente PET uberettiget blandede sig i.

Det nåede dog aldrig dertil, da PET igennem en overvågning af Suzuki-Torben fandt ud af, at de to havde en SMS-korrespondance.

Det fik PET til at vurdere, at man ikke kunne sikkerhedsgodkende landets kommende finansminister, når han havde rockerrelationer.

Henrik Sass Larsen er dog ikke den eneste, der har måttet bøde for sagen, det har Suzuki-Torben også.

Han mener, at grunden, til han stadig ikke ses med sin yngste søn, skyldes den sag, og han har ikke meget tilovers for eks-politikeren:

»Sass Larsen kravlede jo baglæns for at redde sin egen røv i stedet for at sige, at vi har en borger, der er blevet behandlet mistænkeligt. Han er et skvat, et lille, stakkels skvat.«

»Jeg er helt overbevist om, at jeg har ødelagt hans politiske karriere. Men jeg har ikke dårlig samvittighed, for han kunne bare have taget boksehandsker på. Jeg er meget overrasket over så passiv, han blev. Hvis jeg havde været politiker, havde jeg stået frem og sagt, at PET skulle holde sig væk,« siger Suzuki-Torben i interviewet.

Den tidligere rocker har dog også en anden søn, Thorbjørn på 34 år, som han har tæt kontakt til.