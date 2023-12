»Det er jo ikke, fordi vi skal i Tivoli, men jeg vil bare gerne give min datter en julegave.«

Sådan lyder det fra Suzette Knudsen, der i år er nødt til at søge julehjælp for at kunne give sin toårige astmasyge datter den jul, som hun mener, at hun fortjener.

Den lille familie på to har ikke de store udsigter til en juleaften, som de fleste kender den.

De lever for 2.500 kroner om måneden, når alt er betalt. Og de penge rækker altså ikke til mere end de strengt nødvendige ting.

Når børnepengene kommer hver tredje måned, så skylder Suzette Knudsen dem allerede væk til familie og venner.

»Det påvirker mig som forælder, at jeg ikke kan give hende den oplevelse, som jeg mener, er julen,« siger Suzette Knudsen, der har været indlagt med datteren natten forinden, og tilføjer:

»Jeg slår ikke til.«

Suzette og datteren Saga. Foto: Privat

Suzette Knudsen har tidligere været selvstændig, men måtte lukke ned for sin forretning, da den anden coronanedlukning ramte landet. Siden har hun været på kontanthjælp.

Og det, beskriver den enlige mor, er svært og udfordrende at få en hverdag til at fungere på.

For Suzette vil gerne arbejde igen, men det bliver ikke med sin egen forretning. Hendes toårige datter Sagas sygdom begrænser nemlig hendes muligheder.

Rekordmange udsatte danskere har i år søgt julehjælp, og derfor bliver mange organisationer nødt til at afvise halvdelen af ansøgerne.

»Jeg har søgt hos alle organisationer. Jeg ved, at de bliver oversvømmet med ansøgninger, så risikoen for afslag er jo stor.«

Men det påvirker også moren, hvordan julehjælpsansøgere bliver mødt i offentligheden. Hun har en oplevelse af, at folk reagerer med, at man også en gang imellem må nøjes.

Og det, understreger Suzette Knudsen, at hun er meget klar over.

»Jeg søger hjælp til basistingene. Dem, der danner rammerne om en god juleaften,« forklarer hun, og tilføjer:

»Jeg har drømme for hende, som jeg ikke kan opfylde, men rigtig gerne vil.«

Nu afventer Suzette Knudsen svar på, hvorvidt hun kan fejre en juleaften, som de fleste andre danske hjem holder.

Med flæskesteg, kartofler, brun sovs og gaver.

Suzette Knudsen ønsker egentlig ikke andet end at give sin datter en jul. Men det kræver penge. Og det er bare ikke noget, som alle har.