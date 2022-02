45-årige Suzan Nielsen har været igennem det, man godt kan tillade sig at kalde for et noget utraditionelt jobforløb.

Egentlig tænkte hun først, det måtte være en joke, da hun valgte at reagere på et Facebook-opslag fra den nye borgmester i Frederikssund Kommune, Tina Tving Stauning (S).

I opslaget fra 18. januar opfordrede borgmesteren nemlig ledige borgere til at sende hende en sms, hvis de kunne tænke sig et job i den kommunale ældrepleje, hvor der for tiden mangler varme hænder.

»Jeg havde på ingen måde regnet med, at det reelt var borgmesterens nummer, eller at det var hende, der ville svare tilbage,« fortæller Suzan Nielsen til B.T.

Hun havde heller ikke forventet et svar, fordi hun netop ikke har en uddannelse indenfor ældre- og sundhedsplejen.

Men forløbet tog hurtigt en helt anden drejning.

For der gik ikke mange timer, før der tikkede en sms ind på Suzans telefon fra borgmesteren, der ville ringe hende op samme aften og høre ind til hendes baggrund.

»Det havde jeg på ingen måde regnet med. Jeg blev nærmest helt paf,« fortæller hun.

Siden fulgte telefonsamtalen, hvor Tina Tving Stauning spurgte ind til Suzans baggrund og herefter ville sende hendes oplysninger videre til plejehjemmet.

»Herfra tænkte jeg, at det ville slutte. Det kommer ikke til at blive til noget, for som sagt, så har jeg ikke den faglige baggrund, som det kræver.«

Men få dage efter blev Suzan ringet op af et plejecenter i Frederikssund kommune, som tilbød hende at komme til jobsamtale, hvorefter det også lykkedes hende at få en ansættelseskontrakt på et år. Blot fire dage efter hun sendte sin sms.

Og det var en kæmpe lettelse efter fire måneder som arbejdsløs, i det hun kalder for et »jobcirkus.«

»Det er totalt urealistisk, når jeg tænker tilbage på forløbet. Men jeg er vildt glad og taknemmelig for at have fået den her mulighed for det er et kæmpe cirkus, når man søger job.«

Samtidig roser hun borgmesteren for hendes initiativ og håber med sin historie og oplevelse at kunne være en inspiration for andre, der sidder i en situation, hvor de er arbejdsløse og måske har mistet gnisten, fordi de ikke tror på, det kan lade sig gøre.

»Prøv at tænk, hvis der var nogen, der tænkte, at hvis Suzan som almindelig borger og uden en speciel uddannelse kan få et job, så kan de også,« fortæller hun.

Efter den noget utraditionelle jobsøgning, har Suzan Nielsen også valgt at fortælle sin historie til TV2 Lorry.